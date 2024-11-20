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    Генич объяснил, почему «Спартак» уволил Амарала

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался об отставке спортивного директора «Спартака» Томаша Амарала.

    «Есть несомненные плюсы: это Барко и Угальде. Но я думаю, что «Спартак» не простил Амаралу летнюю трансферную кампанию. Мангаш так и не стал основным. Виллиан Жозе – это просто провал, как считает руководство. Сорвавшийся трансфер Актюркоглу – спортивный директор не сумел с турецкой стороной найти какой-то компромисс, в итоге всe обломилось. И последней каплей, безусловно, стала история с Кордобой.

    Учитывая деньги, которые есть у «Спартака», спортивный директор должен стрелять если и с промахом, по примеру биатлона, то только с одним. А когда ты столько стреляешь мимо – организационные выводы могут последовать незамедлительно», – написал Генич.

    • Амарал пробыл в «Спартаке» меньше года.
    • Его уволили в ноябре.
    • «Спартак» выбирает нового спортивного директора из 5 кандидатов (россиянин – один).

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    Источник: канал Константина Генича в Дзене

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    20.11.2024 16:32
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    Комментарии (9)
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    ...уефан
    1732109900
    ...если сравнивать спортивного директора с биатлонистом, то по мишени лучше стрелять из дробовика и в упор)...
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    Интерес
    1732116833
    15 раз о подобном писали известные, и не очень,люди ,но мы потрясены аналитическими выводами Костика Генича.Браво! Гони ещё...
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    NewLife
    1732118689
    Пиши, что угодно, цензуры нет. Только твоя первая фраза должна быть: "по моему мнению", а потом вся эта галиматья. Жду твой опус на тему, почему до сих пор не уволили спортивного директора синита.)
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    alefreddy
    1732124414
    Костя Генич башковит у него предвидение ...
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