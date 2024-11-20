Генич объяснил, почему «Спартак» уволил Амарала

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался об отставке спортивного директора «Спартака» Томаша Амарала.

«Есть несомненные плюсы: это Барко и Угальде. Но я думаю, что «Спартак» не простил Амаралу летнюю трансферную кампанию. Мангаш так и не стал основным. Виллиан Жозе – это просто провал, как считает руководство. Сорвавшийся трансфер Актюркоглу – спортивный директор не сумел с турецкой стороной найти какой-то компромисс, в итоге всe обломилось. И последней каплей, безусловно, стала история с Кордобой.

Учитывая деньги, которые есть у «Спартака», спортивный директор должен стрелять если и с промахом, по примеру биатлона, то только с одним. А когда ты столько стреляешь мимо – организационные выводы могут последовать незамедлительно», – написал Генич.

Амарал пробыл в «Спартаке» меньше года.

Его уволили в ноябре.

«Спартак» выбирает нового спортивного директора из 5 кандидатов (россиянин – один).

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