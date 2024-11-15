Юран оценил перспективы «Спортинга» в случае участия в РПЛ

Сергей Юран порассуждал о том, как мог бы выступить «Спортинг» в чемпионате России.

«Спортингу» в РПЛ было бы непросто. Чемпионаты России и Португалии не так сильно отличаются по уровню.

Там есть три топ-клуба плюс «Брага», у нас тоже три-четыре хороших команды. Да, там отличные легионеры и хорошие школы, которые выпускают талантливых игроков.

И все-таки отдам больше шансов португальским командам. Процентов на 10-15 они мощнее, но катком бы [по нам] не прошлись», – считает Юран.

«Спортинг» не потерял ни одного очка в 11 турах текущего чемпионата Португалии.

Юран говорил, что лиссабонский клуб рассматривал его на пост главного тренера.

Будучи футболистом, Сергей поиграл за «Порту» и «Бенфику».

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