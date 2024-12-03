«МЮ» и «Сити» вступили в борьбу за покупку Дьекереша

«Манчестер Юнайтед» начал переговоры о возможном трансфере нападающего «Спортинга» Виктора Дьекереша в летнее трансферное окно, сообщает журналист Флориан Плеттенберг. Чтобы подписать 26-летнего шведа, англичанам придется сделать несколько продаж.

«Манчестер Сити» также активизировал свои усилия в последние дни. Угу Виана, который станет спортивным директором «горожан» в следующем сезоне, а сейчас занимает аналогичный пост в лиссабонском клубе, активно работает над осуществлением перехода.