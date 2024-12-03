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    «МЮ» и «Сити» вступили в борьбу за покупку Дьекереша

    «Манчестер Юнайтед» начал переговоры о возможном трансфере нападающего «Спортинга» Виктора Дьекереша в летнее трансферное окно, сообщает журналист Флориан Плеттенберг. Чтобы подписать 26-летнего шведа, англичанам придется сделать несколько продаж.

    «Манчестер Сити» также активизировал свои усилия в последние дни. Угу Виана, который станет спортивным директором «горожан» в следующем сезоне, а сейчас занимает аналогичный пост в лиссабонском клубе, активно работает над осуществлением перехода.

    • В текущем сезоне Дьекереш провел за «Спортинг» 21 матч, забил 24 гола, отдал 4 передачи.
    • Его контракт с лиссабонцами рассчитан до лета 2028 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость шведа в 70 миллионов евро.

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    Источник: страница Флориана Плеттенберга в соцсети X

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    03.12.2024 09:30
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    Комментарии (1)
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    zigbert
    1733234044
    Не удивительно. Сейчас этот игрок находится в потрясающей форме.
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