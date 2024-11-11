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    • Корнеев объяснил, чем была плоха работа Амарала в «Спартаке»

    Корнеев объяснил, чем была плоха работа Амарала в «Спартаке»

    Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев прокомментировал увольнение спортивного директора «Спартака» Томаша Амарала.

    – Что‑то очень серьезное должно произойти, чтобы случилась такая отставка. Я не берусь утверждать, какие были причины.

    – Говорят о недовольстве работой на трансферном рынке этим летом.

    – Ну, понятно. Не знаю, сколько игроков было приобретено, но только Барко реально соответствует. Но если мы возьмем, за сколько он был куплен, – огромные деньги. Он будет стоить «Спартаку» в районе 35 миллионов в целом. Это запасной игрок «Ривер Плейт». Хороший игрок, но кто еще купит за такие деньги, если не «Спартак»? Не знаю, как он убедил их это сделать.

    – Уход Амарала закономерен?

    – По мне, да, если брать проделанную работу – игроки, которые даже близко не стоят под задачу стать чемпионом. А для чего ты в «Спартаке»? Для чего приехал? Ты выстраиваешь какие‑то стратегии, как сказал в первом интервью. Но мы видим, что стратегия вообще не бьется. Если ты начал свою стратегию, так привози прекрасных игроков на продажу. Но это же не так. Мы видим, что происходили какие‑то непонятные вещи.

    Как вообще можно было не взять Кордобу, если у тебя действительно была договоренность с «Краснодаром» по трансферу? Как может топовый спортивный директор не взять Кордобу? Ты ослабляешь тем самым «Краснодар» сразу, ты берешь топового нападающего, который решает вопросы, и тогда посыл всем ясен: я хочу стать чемпионом. Этого тоже не произошло.

    • Амарал был назначен пост спортивного директора в конце 2023 года и приступил к работе в «Спартаке» с 1 января. Сегодня клуб сообщил об уходе португальца.
    • У «Спартака» уже есть список кандидатов на замену Амаралу.
    • После первого круга РПЛ команда занимает 5-е место с 28 очками.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (11)
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    fakeid
    1731302571
    дутый ваш барко. очередной тарасофский неликвид. 6 голов забил: 1 со штрафного + 5 с левых пенальти. и ноль с игры. гы-гы!
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    Александр.Т.
    1731306408
    Хз хз, тут скорей разногласия с тренером который берет себе игроков с Ференцвароша а Амарал наверное против был, думал наверное что только он будет решать кого брать а кого нет
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1731313616
    Рыльце в пушку у Амарала. Впрочем это судьба любого дира в спрамтаке. Несчитанное бесчисленное бабло валом валяется у мазутных. Гыгыгы
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    Тинез Розоп
    1731323778
    Просто куплено уже 100 летие. Вот и нет смысла на хороших игроков тратить много...
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