Амарал во время работы в «Спартаке» спас журналистку от смерти

Бывший спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал отметился в России благородным поступком.

«Есть и милая история про Амарала. После весеннего матча с «Зенитом» в Санкт-Петербурге журналистке стало плохо на пресс-конференции Владимира Слишковича.

Томаш увидел это и с криками «Вумен из дай [умирает], вумен из дай!» побежал звать врача «Спартака». Тот из раздевалки рванул в зал и помог девушке. Все закончилось хорошо!» – написал источник.

Амарал пробыл в «Спартаке» меньше года.

Его уволили на прошлой неделе.

«Спартак» выбирает нового спортивного директора из 5 кандидатов (россиянин – один).

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