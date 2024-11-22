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    • Клубы РПЛ заинтересованы в белорусском форварде из чемпионата Португалии

    Клубы РПЛ заинтересованы в белорусском форварде из чемпионата Португалии

    Нападающий «Аруки» Владислав Морозов может продолжить карьеру в чемпионате России. По данным «Евро-Футбол.Ру», 24-летним форвардом интересуются несколько клубов РПЛ.

    • В этом сезоне Морозов провел 8 матчей за «Аруку», но не отметился забитыми голами.
    • Игрок провел 13 встреч за сборную Беларуси в 2023-2024 годах, в том числе участвовал в товарищеской игре с Россией. Всего в этих матчах забил 2 гола.
    • Transfermarkt оценивает стоимость Морозова в 500 тысяч евро.
    • Его контракт с «Арукой» рассчитан до лета 2027 года.

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    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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    Комментарии (1)
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    SLADE2019
    1732259739
    Судя по показателям, не ахти какой талант. Но для Оренбурга и пр. пойдет.
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