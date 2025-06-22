Карпин уступит пост главного тренера «Динамо» во время матча с командой медиалиги

Во время матча «Динамо» с 2DROTS на предсезонном турнире Media x Pro Cup на позиции главного тренера бело-голубых произойдет замена. Клуб РПЛ возглавит Дмитрий Кузнецов.

«В определенный момент матча Дмитрий Викторович выйдет на замену вместо Карпина и таким образом будет противостоять своей бывшей команде

Также Кузнецов примет участие в предматчевых активностях: даст автограф-сессию, примет участие в медийной части, откроет уличный фестиваль», – написал журналист Севастиан Терлецкий.