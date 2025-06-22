Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Карпин уступит пост главного тренера «Динамо» во время матча с командой медиалиги

Карпин уступит пост главного тренера «Динамо» во время матча с командой медиалиги

Сегодня, 14:01

Во время матча «Динамо» с 2DROTS на предсезонном турнире Media x Pro Cup на позиции главного тренера бело-голубых произойдет замена. Клуб РПЛ возглавит Дмитрий Кузнецов.

«В определенный момент матча Дмитрий Викторович выйдет на замену вместо Карпина и таким образом будет противостоять своей бывшей команде

Также Кузнецов примет участие в предматчевых активностях: даст автограф-сессию, примет участие в медийной части, откроет уличный фестиваль», – написал журналист Севастиан Терлецкий.

  • 2DROTS уволили Кузнецова с поста главного тренера в начале июня.
  • Матч пройдет 26 июня и будет первым для «Динамо» после прихода в клуб Валерия Карпина.

Еще по теме:
Мостовой – о стажировке в «Динамо»: «Я побывал у Лички — его убрали. Не хотелось бы, чтобы с Карпиным было то же самое» 3
Карпин сказал, сколько времени нужно играть в «Спартаке», чтобы считаться спартаковцем 2
Гурцкая сказал, кто может заменить Семака в «Зените» 6
Источник: телеграм-канал «Крысева 🐀 | Медиа футбич»
Товарищеские матчи Россия. Премьер-лига Динамо 2DROTS Карпин Валерий Кузнецов Дмитрий
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Канчельскис – о Соболеве: «Пошeл в «Зенит» за медалями и деньгами, предстоящий сезон для него показательный»
16:14
2
«Шэньхуа» Слуцкого победил «Порт» в шанхайском дерби в Кубке
16:05
1
Мостовой – о стажировке в «Динамо»: «Я побывал у Лички — его убрали. Не хотелось бы, чтобы с Карпиным было то же самое»
15:53
3
Фото«Ростов» продлил контракт с полузащитником основного состава
15:39
«Спартак» заинтересован в полузащитнике сборной Марокко
15:33
Фото«Ростов» подписал защитника «Зенита»
15:17
Агент Барбоза сказал, может ли «Зенит» купить Головина
15:05
1
В РФС объяснили, почему сборная России не играет в Санкт-Петербурге
14:57
1
Карпин сказал, сколько времени нужно играть в «Спартаке», чтобы считаться спартаковцем
14:44
2
Карпин уступит пост главного тренера «Динамо» во время матча с командой медиалиги
14:01
Все новости
Все новости
Карпин уступит пост главного тренера «Динамо» во время матча с командой медиалиги
14:01
Сборная Беларуси перед матчем с Россией разгромила Казахстан
5 июня
В составе сборной России на матчи с Нигерией и Беларусью произошла замена
26 мая
2
ВидеоОбзор матча Россия – Замбия голы и лучшие моменты (Видео)
25 марта
Стал известен стартовый состав сборной России на матч с Замбией – 25 марта
25 марта
2
Ахметов – о разгроме БАТЭ «Зенитом»: «Если и в чемпионате продолжим так же, с нами трудно будет справиться»
24 марта
5
«Рубин» разгромил соперника в товарищеском матче, махачкалинское «Динамо» победило «Ахмат»
23 марта
1
Игрок «Краснодара» оформил пента-трик в матче с медиаклубом
23 марта
16
ВидеоОбзор матча Россия – Гренада голы и лучшие моменты (Видео)
19 марта
Стал известен стартовый состав сборной России на матч с Гренадой – 19 марта
19 марта
1
Где смотреть матч Россия – Гренада: во сколько прямая трансляция товарищеского матча 19 марта 2025
18 марта
Товарищеский матч. Мелкадзе забил 6-й гол за «Ахмат» на предсезонных сборах
23 февраля
1
Товарищеский матч. «Динамо» обыграло «Урал» (3:2)
21 февраля
Товарищеский матч. Гол Солари принес «Спартаку» победу над «Торпедо» (2:1)
20 февраля
61
Товарищеский матч. «Локомотив» разгромил «Урал» (5:0)
18 февраля
3
Товарищеские матчи. Махачкалинское «Динамо» проиграло «Ахмату», «Крылья Советов» одержали две победы
16 февраля
5
Алексей Миранчук отметился голевой передачей в предсезонной игре
13 февраля
ВидеоТоварищеский матч. Гол Соболева помог «Зениту» победить «Пюник» (2:0)
11 февраля
3
Товарищеские матчи. Гол Дзюбы принес победу «Акрону», «Крылья» и «Пари НН» сыграли вничью
9 февраля
1
В «Оренбурге» объяснили ситуацию с легионером, не приехавшим на сборы
6 февраля
Промес посетил матч «Спартака»
2 февраля
4
Товарищеский матч. «Спартак» разгромил «Астану» (4:1)
2 февраля
23
Товарищеские матчи. Сборная КНДР обыграла российский клуб, «Динамо Мх» уступило команде Первой лиги
2 февраля
ЦСКА сыграет с европейским клубом в марте
24 января
Три товарищеских матча в Белеке с участием клубов РПЛ в среду были сорваны
23 января
Видео«Ахмат» обыграл финалиста Кубка Сербии
22 января
ВидеоТоварищеский матч. «Локомотив» проиграл чемпиону Китая
20 января
1
Селихов пропустил матч «Спартака» с «Черноморцем»
20 января
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 