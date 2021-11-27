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    Президент «Белененсеша» Суареш: «Матч с «Бенфикой» – позор для всех»

    Руй Педру Суареш, президент португальского «Белененсеша», оценил факт проведения матча чемпионата страны против «Бенфики». Его команда вышла на игру вдевятером в связи со вспышкой коронавируса.

    «Эта игра – позор для всех, кроме девяти футболистов «Белененсеша», которые вышли на поле. Нет аргументов, чтобы оправдать решение лиги проводить встречу. Нам сказали, что мы обязаны играть, потому что располагает восемью футболистами.

    В противном случае мы получили бы техническое поражение и закрытый стадион на ближайшие матчи», – сказал Суареш.

    • Матч был досрочно прекращен во 2-м тайме при счете 0:7, так как «Белененсеш» остался вшестером.
    • «Бенфика» вышла на 1-е место.
    • «Белененсеш» идет внизу в таблицы.

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    Источник: Publico

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    Сегодня, 13:29
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1964

      Enter2006 1 час назад

      Нужно отменить результаты матча и переиграть позже, это же адский 3,14здец! -"Белененсеш остался вшестером".

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