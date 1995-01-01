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    Бернарду Силва: «Я один не понимаю, почему игру «Белененсеш» – «Бенфика» не отложили?»

    Футболист «Манчестер Сити» Бернарду Силва не понимает, почему в чемпионате Португалии не перенесли матч «Белененсеш»«Бенфика». Хозяева начали встречу вдевятером из-за вспышки коронавируса в команде.

    «Что это? Неужели я единственный, кто не понимает, почему игра не была отложена?» – написал Силва.

    • Матч был досрочно прекращен во 2-м тайме при счете 0:7, так как «Белененсеш» остался вшестером.
    • «Бенфика» вышла на 1-е место.
    • «Белененсеш» идет внизу в таблицы.

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    Источник: твиттер Бернарду Силва

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