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  • Бернарду Силва: «Я один не понимаю, почему игру «Белененсеш» – «Бенфика» не отложили?»

Бернарду Силва: «Я один не понимаю, почему игру «Белененсеш» – «Бенфика» не отложили?»

28 ноября 2021, 10:15
10

Футболист «Манчестер Сити» Бернарду Силва не понимает, почему в чемпионате Португалии не перенесли матч «Белененсеш»«Бенфика». Хозяева начали встречу вдевятером из-за вспышки коронавируса в команде.

«Что это? Неужели я единственный, кто не понимает, почему игра не была отложена?» – написал Силва.

  • Матч был досрочно прекращен во 2-м тайме при счете 0:7, так как «Белененсеш» остался вшестером.
  • «Бенфика» вышла на 1-е место.
  • «Белененсеш» идет внизу в таблицы.

Президент «Бенфики» Кошта – о матче с «Белененсешем»: «Это черная страница португальского футбола. Нам должно быть стыдно»

Источник: твиттер Бернарду Силва
Англия. Премьер-лига Португалия. Примейра Белененсеш Бенфика Манчестер Сити Силва Бернарду
Комментарии (10)
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Ганнибал Лектор
1638090668
Нет, не один. У ФК Ростов такой же вопрос
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kopiio77
1638091502
Есть тема пацаны! На днях нашел сайт прогнозов на футбол, думал очередная шляпа... Короче любопытство взяло надомною верх, взял один прогноз, потом второй, третий, короче теперь жду выхода новых прогнозов сильней чем жену домой с работы. Если кому интересно вот сайт king-ball.ru
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Dr.Metal
1638093888
Я думал такое только у нас бывает
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JTherry
1638094321
вспомнился почему-то прошлогодний сучинский погром молодняка из Ростова...(
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Enter2006
1638096371
Нужно отменить результаты матча и переиграть позже, это же адский 3,14здец! -"Белененсеш остался вшестером".
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Лфшт
1638100340
Вспомним Матч Сочи-Ростов...
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zarsm
1638100496
Где там клоун который говорил что нет ажиотажа вокруг матча, а вокруг сочи был? Хавай
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alefreddy
1638113365
давно таких чудес не слышал
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