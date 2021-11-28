Бернарду Силва: «Я один не понимаю, почему игру «Белененсеш» – «Бенфика» не отложили?»

Футболист «Манчестер Сити» Бернарду Силва не понимает, почему в чемпионате Португалии не перенесли матч «Белененсеш» – «Бенфика». Хозяева начали встречу вдевятером из-за вспышки коронавируса в команде.

«Что это? Неужели я единственный, кто не понимает, почему игра не была отложена?» – написал Силва.

Матч был досрочно прекращен во 2-м тайме при счете 0:7, так как «Белененсеш» остался вшестером.

«Бенфика» вышла на 1-е место.

«Белененсеш» идет внизу в таблицы.

Президент «Бенфики» Кошта – о матче с «Белененсешем»: «Это черная страница португальского футбола. Нам должно быть стыдно»