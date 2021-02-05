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  • Тренер «Порту» Консейсау: «Просто невероятно. Крицюк сфолил на чистую красную карточку. Мои игроки в ярости. Нас ограбили»

Тренер «Порту» Консейсау: «Просто невероятно. Крицюк сфолил на чистую красную карточку. Мои игроки в ярости. Нас ограбили»

5 февраля 2021, 10:13
16

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау взбешен, что арбитр матча Примейры против «Белененсеша» (0:0) не удалил вратаря соперника Станислава Крицюка. В столкновении с ним сочетанную травму получил защитник Нану.

«Просто невероятно. Чистая красная карточка. Что за судья? Мои игроки в ярости. Железный пенальти. Нас ограбили», – считает Консейсау.

  • Крицюк считает, что не виноват в травме Нану.
  • Нану после столкновения увезли на скорой.
  • Нану 26 лет, в сезоне Примейры он провел 9 матчей, забил гол.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Пепе – о столкновении Нану с Крицюком: «Он пришел в сознание еще на стадионе. Думаю, там был пенальти»

Источник: A Bola
Португалия. Примейра Россия. Премьер-лига Белененсеш Порту Крицюк Станислав Консейсау Сержиу
Комментарии (16)
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SanInstructor
1612515232
бред! защитник Белененсеша был первым на мяче
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Cromathaar
1612516077
Чисто игровой эпизод. Травма - это плохо, конечно, но красную тут давать не за что.
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"supermax"
1612516772
эпизод, конечно, страшный....эмоции тренера Порту понятны, но красную давать не за что.....Нану здоровья и скорейшего возвращения на поле
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ЮНик
1612520049
Вратарь сосредоточился на мяче. Нану тоже. Произошло игровое столкновение. В чём вина вратаря? Он тоже рисковал.
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ItalianFootball
1612524184
НА мяче вообще третий игрок был первым, как бы комично не звучало. Вратарь идет на мяч, игрок идет на мяч. Серега просто ищет оправдания не обыгрыша великого Белененсеша.
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ZENIT-59
1612526133
За опасную игру должна быть показана жёлтая карточка,а если была кровь-красная. Крицюк играл опасно.Штрафной удар должен быть назначен за опасную игру.Пенальти тут не назначается так как нарушения правил нет
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portero
1612529192
Играют в мяч какая красная или если Нану бежит на мяч, все должны разбегаться??? Несчастный случай , такие столкновения в каждом матче имеются...
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владимир миронов
1612532676
Игровой момент--обвинить можно всех участников этого момента.Умысла со стороны Крицюка там не было.
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Валерий2705
1612535651
Позор Кончельсаве. Не смог обыграть Белененсеш в честный футбол, теперь орёт про что то там украденное. Объяснил бы лучше своей Нуне, что смотреть надо куда летишь. Кроме того, что он до мяча не добрался видно по повтору, что если бы не защитник, Крицюк играл этот мяч. Ещё и Пепе свою пасть открывает, один из главных и подлых лесорубов европейского футбола. Не выиграли потому что потом уже было не до футбола, так там 86 минута была клоун б.л.я.т.ь, а первые 86 вы чего то так и не забили. В общем вонючий Порту, а игроку здоровья. Кончельсау в отставку, дровосека на пенсию.
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Кузьмич на трибуне
1612546083
Не увидел никакой грубости со стороны вратаря. Вратарь в штрафной, идет на мяч, и Нану идёт на мяч. Да столкнулись, да Крицук пострадал меньше, а могло бы быть и наоборот. Абсолютно игровой момент.
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