Тренер «Порту» Консейсау: «Просто невероятно. Крицюк сфолил на чистую красную карточку. Мои игроки в ярости. Нас ограбили»

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау взбешен, что арбитр матча Примейры против «Белененсеша» (0:0) не удалил вратаря соперника Станислава Крицюка. В столкновении с ним сочетанную травму получил защитник Нану.

«Просто невероятно. Чистая красная карточка. Что за судья? Мои игроки в ярости. Железный пенальти. Нас ограбили», – считает Консейсау.

Крицюк считает, что не виноват в травме Нану.

Нану после столкновения увезли на скорой.

Нану 26 лет, в сезоне Примейры он провел 9 матчей, забил гол.

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Пепе – о столкновении Нану с Крицюком: «Он пришел в сознание еще на стадионе. Думаю, там был пенальти»