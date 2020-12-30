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    Тренер «Порту» Консейсау: «Просто невероятно. Крицюк сфолил на чистую красную карточку. Мои игроки в ярости. Нас ограбили»

    Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау взбешен, что арбитр матча Примейры против «Белененсеша» (0:0) не удалил вратаря соперника Станислава Крицюка. В столкновении с ним сочетанную травму получил защитник Нану.

    «Просто невероятно. Чистая красная карточка. Что за судья? Мои игроки в ярости. Железный пенальти. Нас ограбили», – считает Консейсау.

    • Крицюк считает, что не виноват в травме Нану.
    • Нану после столкновения увезли на скорой.
    • Нану 26 лет, в сезоне Примейры он провел 9 матчей, забил гол.

    Пепе – о столкновении Нану с Крицюком: «Он пришел в сознание еще на стадионе. Думаю, там был пенальти»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: A Bola

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