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    Крицюк выступил с обращением после столкновения с Нану. У гвинейца сотрясение головного мозга и травма спинного мозга

    Вратарь «Белененсеша» Станислав Крицюк оставил пост в инстаграме после столкновения с футболистом «Порту» Нану в очном матче (0:0). У гвинейца диагностировали травму спинного мозга и сотрясение головного.

    «Первое и самое главное: я надеюсь, что с Нану все будет хорошо, что он поправится, будет полностью здоров и снова в скором времени выйдет на поле! Я буду молиться за Нану и за его семью, чтобы все было хорошо с ним. Второе: так как я сейчас получаю много оскорблений в свой адрес через интернет, хочу объяснить эпизод. Я шeл на перехват и мы с Нану, плюс защитник двигались к мячу. Я кричал, что играю, если бы защитник оставил мяч, то я был бы первым на мяче и выбил бы его кулаками. (На повторе хорошо видно, что мой кулаки прямо за ногой Бруно и где мои руки, и когда и с какой стороны идeт столкновение). И Нану врезался бы в меня и фол был бы в нашу сторону (решение судьи и VAR не назначать пенальти подтверждает мои слова). На видео это видно.

    Ещe раз (для этого ставлю повтор), в Нану я не влетал руками или кулаками, как иногда может показаться на фото или с определeнных ракурсов. Нану влетел в меня с боку и мы ударились головами. Соответственно, в моих действиях не было злого умысла, просто игровой момент. И я бы мог оказаться на месте Нану, но мне чуть больше повезло.

    Третье: я это написал, чтобы остановить негативные комментарии. Хотя я понимаю, что так люди выражают свою любовь к клубу и беспокойство за игрока. Никто в том, что случилось, не виноват. Это спорт. И к моему большому сожалению, в нем иногда случаются такие вещи! Дай бог здоровья Нану и терпения и сил его семье! Всем добра», – написал россиянин.

    • Крицюк играет за «Белененсеш» с осени.
    • Нану после столкновения увезли на скорой.
    • Нану 26 лет, в сезоне Примейры он провел 9 матчей, забил гол.

    Пепе – о столкновении Нану с Крицюком: «Он пришел в сознание еще на стадионе. Думаю, там был пенальти»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм Станислава Крицюка

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