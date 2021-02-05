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  • Крицюк выступил с обращением после столкновения с Нану. У гвинейца сотрясение головного мозга и травма спинного мозга

Крицюк выступил с обращением после столкновения с Нану. У гвинейца сотрясение головного мозга и травма спинного мозга

5 февраля 2021, 07:15
4

Вратарь «Белененсеша» Станислав Крицюк оставил пост в инстаграме после столкновения с футболистом «Порту» Нану в очном матче (0:0). У гвинейца диагностировали травму спинного мозга и сотрясение головного.

«Первое и самое главное: я надеюсь, что с Нану все будет хорошо, что он поправится, будет полностью здоров и снова в скором времени выйдет на поле! Я буду молиться за Нану и за его семью, чтобы все было хорошо с ним. Второе: так как я сейчас получаю много оскорблений в свой адрес через интернет, хочу объяснить эпизод. Я шeл на перехват и мы с Нану, плюс защитник двигались к мячу. Я кричал, что играю, если бы защитник оставил мяч, то я был бы первым на мяче и выбил бы его кулаками. (На повторе хорошо видно, что мой кулаки прямо за ногой Бруно и где мои руки, и когда и с какой стороны идeт столкновение). И Нану врезался бы в меня и фол был бы в нашу сторону (решение судьи и VAR не назначать пенальти подтверждает мои слова). На видео это видно.

Ещe раз (для этого ставлю повтор), в Нану я не влетал руками или кулаками, как иногда может показаться на фото или с определeнных ракурсов. Нану влетел в меня с боку и мы ударились головами. Соответственно, в моих действиях не было злого умысла, просто игровой момент. И я бы мог оказаться на месте Нану, но мне чуть больше повезло.

Третье: я это написал, чтобы остановить негативные комментарии. Хотя я понимаю, что так люди выражают свою любовь к клубу и беспокойство за игрока. Никто в том, что случилось, не виноват. Это спорт. И к моему большому сожалению, в нем иногда случаются такие вещи! Дай бог здоровья Нану и терпения и сил его семье! Всем добра», – написал россиянин.

  • Крицюк играет за «Белененсеш» с осени.
  • Нану после столкновения увезли на скорой.
  • Нану 26 лет, в сезоне Примейры он провел 9 матчей, забил гол.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Пепе – о столкновении Нану с Крицюком: «Он пришел в сознание еще на стадионе. Думаю, там был пенальти»

Источник: инстаграм Станислава Крицюка
Португалия. Примейра Россия. Премьер-лига Белененсеш Порту Крицюк Станислав Нану
Комментарии (4)
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DOCTOR PENALTY
1612517573
Столкновение явно без умысла, больше даже к Нану претензий - выставил колено.
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balam
1612519039
Стас-молодчик
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владимир миронов
1612531984
В игровом моменте обвинить в нанесении травмы можно любого участника этого момента. И если судья не усмотрел нарушения, то и вопрос закрыт. А умысла там не было никакого.
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Кузьмич на трибуне
1612546308
Стасу рекспект
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