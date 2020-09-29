Крицюк перешел в «Белененсеш»

Бывший вратарь сборной России Станислав Крицюк продолжит карьеру в португальском «Белененсеше». Игрок пополнил команду на правах свободного агента.
«Белененсеш» после двух туров Примейры имеет в активе три очка и занимает в таблице десятую строчку.
- Крицюк в июле покинул «Краснодар», за который выступал с января 2016 года.
- За 4,5 сезона он сыграл 72 матча и пропустил 63 гола.
- С 2013 по 2016 год голкипер уже играл в Португалии за «Брагу» и «Риу Аве».
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: твиттер «Белененсеша»