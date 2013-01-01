Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
3
4
9
10
12
13
14
15
16
17
18
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
34
29
4
1
86
22
64
91
34
27
4
3
73
23
50
85
34
23
5
6
78
30
48
74
34
19
8
7
52
31
21
65
34
13
12
9
47
42
5
51
34
13
9
12
50
41
9
48
34
9
13
12
38
54
-16
40
34
9
12
13
45
51
-6
39
34
9
12
13
36
43
-7
39
34
9
11
14
39
44
-5
38
34
9
11
14
29
44
-15
38
34
7
17
10
39
52
-13
38
34
10
8
16
31
45
-14
38
34
7
12
15
37
58
-21
33
34
7
10
17
30
54
-24
31
34
7
8
19
33
51
-18
29
34
7
7
20
41
67
-26
28
34
5
11
18
23
55
-32
26
Команда
3
4
8
11
12
13
14
15
16
17
18
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
17
15
2
0
50
11
39
47
17
14
1
2
34
8
26
43
17
10
4
3
27
13
14
34
17
10
3
4
36
16
20
33
17
9
3
5
34
20
14
30
17
8
6
3
24
23
1
30
17
6
6
5
25
19
6
24
17
4
10
3
20
20
0
22
17
5
7
5
22
21
1
22
17
5
6
6
19
22
-3
21
17
4
8
5
21
21
0
20
17
4
7
6
16
21
-5
19
17
5
4
8
15
29
-14
19
17
4
6
7
19
17
2
18
17
5
3
9
22
23
-1
18
17
5
3
9
15
30
-15
18
17
4
4
9
15
22
-7
16
17
4
4
9
24
33
-9
16
Команда
3
4
7
8
11
12
13
14
15
16
17
18
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
17
14
2
1
36
11
25
44
17
13
3
1
39
15
24
42
17
13
2
2
42
14
28
41
17
9
4
4
25
18
7
31
17
7
6
4
22
23
-1
27
17
6
4
7
16
23
-7
22
17
5
5
7
20
27
-7
20
17
5
4
8
15
22
-7
19
17
4
6
7
16
21
-5
18
17
4
5
8
10
22
-12
17
17
4
5
8
23
30
-7
17
17
3
7
7
19
32
-13
16
17
3
5
9
21
37
-16
14
17
2
6
9
15
25
-10
12
17
3
3
11
17
34
-17
12
17
2
5
10
11
28
-17
11
17
1
7
9
14
31
-17
10
17
0
8
9
8
25
-17
8
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире