- 5 июня 2020
- 19:24 Фото «Пицци – сын суки». Помимо нападения на автобус команды фанаты «Бенфики» после ничьей с «Тонделой» атаковали дома игроков 7
- 4 июня 2020
- 23:25 Примейра. «Бенфика» сыграла вничью с «Тонделой» и догнала лидирующий «Порту» 1
- 21 апреля 2020
- 21:35 Агент Петковича: «Будучи в «Спартаке», Марко отдавал мне и человеку, познакомившему нас, по 150 тысяч за год контракта» 2
- 20:58 Каррера: «Почему в 2017 году «Спартак» подписал Петковича? Он был лучшим из предложенных вариантов. Я хотел Марио Фернандеса» 3
- 31 августа 2018
- 16:25 Фото 24-летний португалец Кардозу перешел в московское «Динамо» 8
- 29 августа 2018
- 12:09 «Динамо» подпишет контракт с полузащитником «Тонделы» Кардосо 6
- 16 сентября 2017
- 22:42 Фото Роналду прилетел на матч «Спортинга»
- 18 декабря 2016
- 23:01 Видео Российский защитник «Бенфики» Лысцов мощным ударом со штрафного открыл счет своим голам в Примейре 12
- 18 октября 2016
- 09:49 Лысцов намерен пробиться в сборную России на домашний чемпионат мира 1
- 6 июля 2016
- 15:43 Фото Лысцов продолжит карьеру в «Тонделе» 3