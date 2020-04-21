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  • Агент Петковича: «Будучи в «Спартаке», Марко отдавал мне и человеку, познакомившему нас, по 150 тысяч за год контракта»

Агент Петковича: «Будучи в «Спартаке», Марко отдавал мне и человеку, познакомившему нас, по 150 тысяч за год контракта»

21 апреля 2020, 21:35
2

Деян Йоксимович, агент защитника «Тонделы» Марко Петковича, рассказал, что получил благодаря организации трансфера игрока в «Спартак» в 2017 году. Футболист перечислял Йоксимовичу деньги.

«Комиссия – это обычное дело в футболе. Марко отдавал мне и человеку, который нас познакомил пять-шесть лет назад, по 150 тысяч евро в год из своей зарплаты. У него был контракт на два года? Нет, отдавал он за три года.

В команде было много проблем, но я бы не хотел говорить о плохом. Петкович просто не успел раскрыться в «Спартаке». В этом тоже есть его вина, сто процентов. Но его не поддерживали партнeры по команде. Даже наоборот, это точно.

В таких условиях игрокам и получше, чем Марко, бывало не просто. При этом многие, в том числе и русские футболисты, тоже не заиграли в «Спартаке». Особенно за последние семь-восемь лет.

Такое ощущение, что для многих главная проблема в клубе — это Массимо Каррера. При всех его ошибках, он сделал «Спартак» чемпионом впервые за 16 лет. Только он и никто другой», – сказал Йоксимович Metaratings.

  • За сезон в «Спартаке» Петкович провел 12 матчей в РПЛ.
  • На счету игрока два матча за сборную Сербии.
  • Массимо Каррера объяснил, почему «Спартак» подписал Петковича.

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Португалия. Примейра Спартак Тондела Петкович Марко
Комментарии (2)
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vka1970
1587500864
Золотые слова. Каждую фразу можно выбить в граните.
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New Life
1587538953
...человек, который нас познакомил ... Это чел из Спартака ? Тогда все ясно по этому игроку.
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