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    Агент Петковича: «Будучи в «Спартаке», Марко отдавал мне и человеку, познакомившему нас, по 150 тысяч за год контракта»

    Деян Йоксимович, агент защитника «Тонделы» Марко Петковича, рассказал, что получил благодаря организации трансфера игрока в «Спартак» в 2017 году. Футболист перечислял Йоксимовичу деньги.

    «Комиссия – это обычное дело в футболе. Марко отдавал мне и человеку, который нас познакомил пять-шесть лет назад, по 150 тысяч евро в год из своей зарплаты. У него был контракт на два года? Нет, отдавал он за три года.

    В команде было много проблем, но я бы не хотел говорить о плохом. Петкович просто не успел раскрыться в «Спартаке». В этом тоже есть его вина, сто процентов. Но его не поддерживали партнeры по команде. Даже наоборот, это точно.

    В таких условиях игрокам и получше, чем Марко, бывало не просто. При этом многие, в том числе и русские футболисты, тоже не заиграли в «Спартаке». Особенно за последние семь-восемь лет.

    Такое ощущение, что для многих главная проблема в клубе — это Массимо Каррера. При всех его ошибках, он сделал «Спартак» чемпионом впервые за 16 лет. Только он и никто другой», – сказал Йоксимович Metaratings.

    • За сезон в «Спартаке» Петкович провел 12 матчей в РПЛ.
    • На счету игрока два матча за сборную Сербии.
    • Массимо Каррера объяснил, почему «Спартак» подписал Петковича.

    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 21:35
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +12850

      vka1970 9 минут назад

      Золотые слова.
      Каждую фразу можно выбить в граните.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2250

      alarm 1 час назад

      ну очень стыдно за хряков)

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2938

      Борат 1 час назад

      Ну что тут можно сказать- позор рылам! Стыдно за пищевик! Гыгы

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