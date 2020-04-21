Агент Петковича: «Будучи в «Спартаке», Марко отдавал мне и человеку, познакомившему нас, по 150 тысяч за год контракта»

Деян Йоксимович, агент защитника «Тонделы» Марко Петковича, рассказал, что получил благодаря организации трансфера игрока в «Спартак» в 2017 году. Футболист перечислял Йоксимовичу деньги.

«Комиссия – это обычное дело в футболе. Марко отдавал мне и человеку, который нас познакомил пять-шесть лет назад, по 150 тысяч евро в год из своей зарплаты. У него был контракт на два года? Нет, отдавал он за три года.

В команде было много проблем, но я бы не хотел говорить о плохом. Петкович просто не успел раскрыться в «Спартаке». В этом тоже есть его вина, сто процентов. Но его не поддерживали партнeры по команде. Даже наоборот, это точно.

В таких условиях игрокам и получше, чем Марко, бывало не просто. При этом многие, в том числе и русские футболисты, тоже не заиграли в «Спартаке». Особенно за последние семь-восемь лет.

Такое ощущение, что для многих главная проблема в клубе — это Массимо Каррера. При всех его ошибках, он сделал «Спартак» чемпионом впервые за 16 лет. Только он и никто другой», – сказал Йоксимович Metaratings.