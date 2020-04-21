Каррера: «Почему в 2017 году «Спартак» подписал Петковича? Он был лучшим из предложенных вариантов. Я хотел Марио Фернандеса»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера объяснил, почему клуб летом 2017 года подписал защитника Марко Петковича. Москвичам игрок стоил 5 миллионов евро, несмотря на то что был свободным агентом.

«По вашему мнению, если бы мне предложили сильных игроков, я бы отказался?! Я взял того футболиста, которого мог! Я хотел Марио Фернандеса, Тома Менье и других сильных, но дорогих игроков. Меня не смогли порадовать ими, и Петкович был лучшим среди предложенных скаутами вариантов», – сказал Каррера Metaratings.