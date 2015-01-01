Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    2 Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    3 Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?

    Каррера: «Почему в 2017 году «Спартак» подписал Петковича? Он был лучшим из предложенных вариантов. Я хотел Марио Фернандеса»

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера объяснил, почему клуб летом 2017 года подписал защитника Марко Петковича. Москвичам игрок стоил 5 миллионов евро, несмотря на то что был свободным агентом.

    «По вашему мнению, если бы мне предложили сильных игроков, я бы отказался?! Я взял того футболиста, которого мог! Я хотел Марио Фернандеса, Тома Менье и других сильных, но дорогих игроков. Меня не смогли порадовать ими, и Петкович был лучшим среди предложенных скаутами вариантов», – сказал Каррера Metaratings.

    • Сейчас Петкович принадлежит португальской «Тонделе».
    • За сезон в «Спартаке» Петкович провел 12 матчей в РПЛ.
    • На счету игрока два матча за сборную Сербии.

    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:58
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12850

      vka1970 11 минут назад

      На безрыбье и рак рыба.
      А Каррера всем и каждому доказал, что и с не самыми лучше ми исполнителями можно золото взять.Виват Массимо !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3627

      Alekxei Z. 1 час назад

      Стыдно за Бомбардир !!!
      Сколько можно одно и тоже выставлять ????
      Убожество.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2938

      Борат 1 час назад

      Стыдно за пищевик!
      Гыгы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +727

      СвинкаСправедливости 2 часа назад

      Вот я сейчас смотрю на Рассказова и понимаю, что Петкович не помешал бы.
      Да и Ещенко не вечен.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76238
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru