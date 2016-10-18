Лысцов намерен пробиться в сборную России на домашний чемпионат мира

Российский защитник «Бенфики» Виталий Лысцов, выступающий на правах аренды за «Тонделу», отметил, что намерен попасть в национальную команду на чемпионат мира-2018. Футболист считает, что сможет, за оставшиеся до турнира полтора года, пробиться в сборную России.

«Естественно, попасть на домашний чемпионат мира — главная задача, которая передо мной стоит. Реально ли за полтора года сделать настолько серьезный рывок в карьере? Думаю, что это выполнимо.

Мы никогда не общались со Станиславом Черчесовым и никакой связи не поддерживаем. Но я думаю, что за всеми ребятами, которые играют в Европе, так или иначе ведется наблюдение. Нас ведь не так много.

В России с защитниками всегда были проблемы. Значит, будем исправляться, набираться в Европе опыта и продолжать работать», – заявил Лысцов.