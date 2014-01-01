Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
2
3
4
8
10
11
12
13
14
15
16
17
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
34
28
4
2
66
18
48
88
34
25
7
2
89
24
65
82
34
23
11
0
74
25
49
80
34
16
11
7
64
36
28
59
34
15
11
8
42
29
13
56
34
13
11
10
47
38
9
50
34
12
7
15
37
49
-12
43
34
12
6
16
47
64
-17
42
34
12
6
16
39
51
-12
42
34
10
9
15
54
57
-3
39
34
10
9
15
35
52
-17
39
34
8
12
14
35
57
-22
36
34
9
9
16
32
41
-9
36
34
9
7
18
37
45
-8
34
34
6
12
16
38
56
-18
30
34
6
12
16
31
57
-26
30
34
6
10
18
27
55
-28
28
34
3
12
19
27
67
-40
21
Команда
2
3
5
9
10
11
12
13
14
15
16
17
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
17
14
3
0
33
6
27
45
17
13
2
2
51
11
40
41
17
11
6
0
41
13
28
39
17
9
4
4
27
12
15
31
17
8
6
3
34
18
16
30
17
9
3
5
28
17
11
30
17
8
4
5
26
19
7
28
17
8
3
6
20
21
-1
27
17
7
5
5
18
23
-5
26
17
7
4
6
27
30
-3
25
17
6
5
6
29
26
3
23
17
7
2
8
17
17
0
23
17
6
2
9
23
23
0
20
17
4
6
7
21
24
-3
18
17
3
6
8
17
29
-12
15
17
2
9
6
18
26
-8
15
17
2
7
8
13
21
-8
13
17
2
6
9
15
27
-12
12
Команда
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
15
16
17
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
17
14
1
2
33
12
21
43
17
12
5
0
33
12
21
41
17
12
5
0
38
13
25
41
17
8
5
4
30
18
12
29
17
6
7
4
15
17
-2
25
17
5
6
6
18
28
-10
21
17
4
8
5
19
21
-2
20
17
5
2
10
20
34
-14
17
17
4
4
9
25
31
-6
16
17
4
4
9
17
28
-11
16
17
4
3
10
14
34
-20
15
17
4
3
10
13
31
-18
15
17
3
5
9
14
22
-8
14
17
4
2
11
13
32
-19
14
17
2
7
8
15
24
-9
13
17
3
4
10
17
29
-12
13
17
2
6
9
17
32
-15
12
17
1
6
10
12
40
-28
9
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире