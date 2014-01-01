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Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
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Тондела
Результаты
€ 5 млн
Тондела - результаты матчей
Тондела
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Стадион:
Жоао Кардосо
Сайт:
http://cdtondela.pt/
Тренер:
Армандо "Пети" Гонсалвеш Тейшейра
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Португалия. Примейра. 2025/2026
Португалия. Примейра. 2021/2022
Португалия. Примейра. 2020/2021
Португалия. Примейра. 2019/2020
Португалия. Примейра. 2018/2019
Португалия. Примейра. 2017/2018
Португалия. Примейра. 2016/2017
Португалия. Примейра. 2015/2016
16.05 | 20:00
Арука
3 : 1
Тондела
11.05 | 22:15
Тондела
2 : 0
Морейренcе
03.05 | 17:30
Каза Пиа
0 : 1
Тондела
29.04 | 22:15
Спортинг
2 : 2
Тондела
25.04 | 17:30
Тондела
0 : 2
Насьональ
19.04 | 22:30
Порту
2 : 0
Тондела
13.04 | 22:15
Тондела
2 : 2
Жил Висенте
03.04 | 20:00
Витория Гимараеш
5 : 0
Тондела
21.03 | 23:30
Тондела
0 : 0
АВС
09.03 | 23:15
Тондела
0 : 1
Риу Аве
01.03 | 18:30
Тондела
2 : 2
Санта-Клара
20.02 | 23:45
Эштрела
0 : 2
Тондела
13.02 | 23:45
Тондела
1 : 1
Алверка
07.02 | 21:00
Эшторил
2 : 2
Тондела
01.02 | 23:30
Тондела
0 : 0
Бенфика
25.01 | 21:00
Фамаликан
3 : 0
Тондела
18.01 | 21:00
Тондела
0 : 1
Брага
11.01 | 21:00
Морейренcе
1 : 0
Тондела
03.01 | 18:30
Тондела
3 : 1
Арука
21.12 | 21:00
Тондела
1 : 2
Каза Пиа
15.12 | 20:30
Насьональ
3 : 1
Тондела
07.12 | 23:30
Тондела
0 : 2
Порту
29.11 | 23:30
Жил Висенте
0 : 1
Тондела
08.11 | 21:00
Тондела
0 : 1
Витория Гимараеш
02.11 | 18:30
АВС
2 : 2
Тондела
26.10 | 21:00
Тондела
0 : 3
Спортинг
05.10 | 19:30
Риу Аве
3 : 0
Тондела
27.09 | 17:30
Санта-Клара
1 : 2
Тондела
21.09 | 17:30
Тондела
0 : 0
Эштрела
12.09 | 22:15
Алверка
1 : 0
Тондела
31.08 | 17:30
Тондела
2 : 2
Эшторил
23.08 | 22:30
Бенфика
3 : 0
Тондела
16.08 | 17:30
Тондела
0 : 1
Фамаликан
10.08 | 22:30
Брага
3 : 0
Тондела
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