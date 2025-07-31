«Пари НН» поборется с «Сочи» за ангольского форварда

«Пари НН» проявляет интерес к приобретению нападающего «Тонделы» Миро. Португальский клуб хочет получить за игрока 1,1-1,2 миллиона евро.

Нижегородцы уже отправили два предложения по ангольскому форварду. «Тондела» согласна разделить выплаты за переход нападающего на несколько траншей.

В подписании Миро заинтересован и «Сочи», однако южане пока не отправляли «Тонделе» предложений о его покупке. За игроком также следят шведские клубы.

22-летний Миро в прошлом сезоне провел за «Тонделу» 32 матча, забил 10 голов, отдал 1 передачу.