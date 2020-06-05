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    «Пицци – сын суки». Помимо нападения на автобус команды фанаты «Бенфики» после ничьей с «Тонделой» атаковали дома игроков

    После ничьей в матче 25-го тура Примейры против «Тонделы» (0:0) дома футболистов «Бенфики» были атакованы вандалами. Например, на воротах дома Пицци написали: «Пицци – сын суки». Фото доступно ниже.

    Пострадали и дома других футболистов. На них были написаны угрозы, информирует Tribuna Expresso.

    • После матча фанаты атаковали автобус «Бенфики».
    • «Бенфика» благодаря ничьей с «Тонделой» догнала лидирующий «Порту».
    • Матч против «Тонделы» стал первым для лиссабонцев с марта.

    Источник: Tribuna Expresso

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +840

      Benifacto 2 часа назад

      что то мне подсказывает что Filho da PUTA совсем не как ублюдок переводиться))))а ху.сос///да и попутно его типо предупредили(на соседней стенке)

      0
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      Рейтинг: +4859

      Viper for CSKA 2 часа назад

      Ублюдки. Насколько же у подобных олигофренов пусты жизни и головы, что они подобным занимаются.

      2
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      Рейтинг: +3971

      vladik12 > Viper for CSKA 2 часа назад

      Так и надо болеть за свою команду.
      А не так, как вы. Только сопли жуете и ими закусываете. Жрите их дальше и наслаждайтесь пятым местом.
      Вперед, "Навбахор"!

      -1
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      Рейтинг: +4859

      Viper for CSKA > vladik12 1 час назад

      Вау, из середины таблицы какой-то шум доносится. Я так понимаю, именно результатом подобного боления является один трофей за 17 лет. Ах да, простите, был же ещё великий суперкубок. Если вы считаете подобное поведение "болением за свою команду", то вы лично вполне заслуживаете её прозвища, широко распространенного в фанатской среде. Остальным болельщикам Спартака не в обиду.

      3
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      Рейтинг: +820

      shikari__ > vladik12 54 минуты назад

      "После ничьей в матче 25-го тура Примейры против «Тонделы» (0:0) дома футболистов «Бенфики» были атакованы вандалами. Например, на воротах дома Пицци написали: «Пицци – сын суки»"
      "Так и надо болеть за свою команду. А не так, как вы"

      0
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      Рейтинг: +3971

      vladik12 > shikari__ 48 минут назад

      Что ты мне тут копируешь?

      -1
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      Рейтинг: +2638

      alarm > vladik12 34 минуты назад

      ипать, ты даун

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