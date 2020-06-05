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  • «Пицци – сын суки». Помимо нападения на автобус команды фанаты «Бенфики» после ничьей с «Тонделой» атаковали дома игроков

«Пицци – сын суки». Помимо нападения на автобус команды фанаты «Бенфики» после ничьей с «Тонделой» атаковали дома игроков

5 июня 2020, 19:24
7

После ничьей в матче 25-го тура Примейры против «Тонделы» (0:0) дома футболистов «Бенфики» были атакованы вандалами. Например, на воротах дома Пицци написали: «Пицци – сын суки». Фото доступно ниже.

Пострадали и дома других футболистов. На них были написаны угрозы, информирует Tribuna Expresso.

  • После матча фанаты атаковали автобус «Бенфики».
  • «Бенфика» благодаря ничьей с «Тонделой» догнала лидирующий «Порту».
  • Матч против «Тонделы» стал первым для лиссабонцев с марта.

Источник: Tribuna Expresso
Португалия. Примейра Бенфика Тондела Пицци
Комментарии (7)
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Viper for CSKA
1591375236
Ублюдки. Насколько же у подобных олигофренов пусты жизни и головы, что они подобным занимаются.
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Benifacto
1591376929
что то мне подсказывает что Filho da PUTA совсем не как ублюдок переводиться))))а ху.сос///да и попутно его типо предупредили(на соседней стенке)
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Oldtrafford83
1591421736
Португальские алармы боратские.
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