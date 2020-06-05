«Пицци – сын суки». Помимо нападения на автобус команды фанаты «Бенфики» после ничьей с «Тонделой» атаковали дома игроков

После ничьей в матче 25-го тура Примейры против «Тонделы» (0:0) дома футболистов «Бенфики» были атакованы вандалами. Например, на воротах дома Пицци написали: «Пицци – сын суки». Фото доступно ниже.
Пострадали и дома других футболистов. На них были написаны угрозы, информирует Tribuna Expresso.
- После матча фанаты атаковали автобус «Бенфики».
- «Бенфика» благодаря ничьей с «Тонделой» догнала лидирующий «Порту».
- Матч против «Тонделы» стал первым для лиссабонцев с марта.
Источник: Tribuna Expresso