Неизвестные забросали автобус «Бенфики» камнями. Пострадали двое футболистов

Автобус «Бенфики» подвергся нападению после матча 25-го тура Примейры против «Тонделы» (0:0).

Неизвестные забросали транспортное средство камнями. В результате атаки были разбиты стекла, от осколков пострадали Юлиан Вайгль и Андрия Живкович.

Лиссабонский клуб сообщил, что окажет полное содействие властям, чтобы преступников удалось задержать как можно быстрее.

«Бенфика» благодаря ничьей с «Тонделой» догнала лидирующий «Порту».