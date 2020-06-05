Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    2 Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    3 Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?

    Неизвестные забросали автобус «Бенфики» камнями. Пострадали двое футболистов

    Автобус «Бенфики» подвергся нападению после матча 25-го тура Примейры против «Тонделы» (0:0).

    Неизвестные забросали транспортное средство камнями. В результате атаки были разбиты стекла, от осколков пострадали Юлиан Вайгль и Андрия Живкович.

    Лиссабонский клуб сообщил, что окажет полное содействие властям, чтобы преступников удалось задержать как можно быстрее.

    «Бенфика» благодаря ничьей с «Тонделой» догнала лидирующий «Порту».

    Источник: Официальный сайт «Бенфики»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:35
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9594

      DeStar 47 минут назад

      Потому что играли как гавно вчера, по воротам попадать совсем разучились, под 30 ударов в створ из них 2-3 . Даже в беларуси так не играют) должны быть заканчивать 3-0, 4-0, вот и фанаты отомстили)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10123

      Cules2013 > DeStar 16 минут назад

      тру фанаты никогда не мстят. это какие-то ультрас, причём очень рьяные

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9594

      DeStar > Cules2013 14 минут назад

      ну всегда есть такие которые мстят) но это лишь версия что они напали из-за счета 0:0, но это маловероятно)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +325

      valkam72 1 час назад

      Это быдло синитовское (типа алармоборатопьяныйстрапон) мстит за проигрыш в ЛЧ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10123

      Cules2013 2 часа назад

      Вечно у них там в Португалии какие-то дебоши. Вроде страна спокойная...

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76836
    #5
    insider_retro
    66036
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru