Неизвестные забросали автобус «Бенфики» камнями. Пострадали двое футболистов

Потому что играли как гавно вчера, по воротам попадать совсем разучились, под 30 ударов в створ из них 2-3 . Даже в беларуси так не играют) должны быть заканчивать 3-0, 4-0, вот и фанаты отомстили)
Автобус «Бенфики» подвергся нападению после матча 25-го тура Примейры против «Тонделы» (0:0).
Неизвестные забросали транспортное средство камнями. В результате атаки были разбиты стекла, от осколков пострадали Юлиан Вайгль и Андрия Живкович.
Лиссабонский клуб сообщил, что окажет полное содействие властям, чтобы преступников удалось задержать как можно быстрее.
«Бенфика» благодаря ничьей с «Тонделой» догнала лидирующий «Порту».