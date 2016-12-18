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  • Российский защитник «Бенфики» Лысцов мощным ударом со штрафного открыл счет своим голам в Примейре

Российский защитник «Бенфики» Лысцов мощным ударом со штрафного открыл счет своим голам в Примейре

18 декабря 2016, 23:01
12

Защитник «Бенфики» Виталий Лысцов, на правах аренды выступающий за «Тонделу», отметился дебютным голом в чемпионате Португалии. Это случилось в матче 14-го тура Примейры против «Боавишты» (1:1). Россиянин открыл счет в игре после мощного дальнего удара со штрафного.

В нынешнем сезоне экс-футболист «Локомотива» провел за «Тонделу» в чемпионате Португалии три матча. В стан золотисто-зеленых защитник перешел на правах аренды минувшим летом.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Португалия. Примейра Тондела Боавишта Лысцов Виталий
Комментарии (12)
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Fedulz-13th
1482093040
Красиво заложил. знай наших. Вот только у нас почему так не играют!?
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Таганский
1482095143
С почином, что-ли..
Ответить
Joko21
1482095300
Красавец
Ответить
VeniaminS
1482096121
Нормально!!!
Ответить
МагаБек
1482096331
Где скауты ЦСКА
Ответить
JUVIO
1482096363
Новая пушка растёт
Ответить
Sanches 1204
1482096478
Молодец!!Надеюсь это только начало
Ответить
Опять не угадал
1482096964
Мои поздравления!
Ответить
x-x-x-x-x
1482097865
хороший удар!
Ответить
cska-62
1482108846
Это наш новый Игнашевич?
Ответить
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