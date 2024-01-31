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Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Команды
Портимоненси
Портимоненси
Портиман
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Стадион:
Эстадио ду Портимоненсе
Сайт:
http://portimonense.pt/
Тренер:
Паулу Сержиу
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Результаты
Расписание
Таблица
Фото
Россиянин, игравший за академии «Спартака» и «Локо», перешел в клуб лиги 2 Португалии
3 сентября
Португальский клуб отказал «Зениту» в трансфере Варелы
2024.01.31 11:00
2
«Портимоненси» получил предложение по трем игрокам от топ-клубов РПЛ
2024.01.31 01:14
1
Роша рассказал, в чем РПЛ сильнее чемпионата Португалии
2023.06.02 15:56
1
Стало известно, во сколько ЦСКА обошелся трансфер Роши
2022.09.01 20:51
3
Фото
ЦСКА объявил о трансфере Роши
2022.09.01 19:32
5
Роша: «С нетерпением жду подписания контракта с ЦСКА. Но я боюсь морозов»
2022.08.31 09:24
2
Стало известно, когда Роша прилетит в Москву для подписания контракта с ЦСКА
2022.08.29 10:18
2
ЦСКА предложил за Рошу на 500 тысяч меньше, чем требует «Портимоненси»
2022.08.29 08:47
Агент подтвердил трансфер защитника Роши в ЦСКА
2022.08.28 15:00
3
Стали известны подробности трансфера защитника Роши в ЦСКА
2022.08.24 21:05
1
Немецкие и бразильские клубы конкурируют с ЦСКА за подписание Роши
2022.08.20 14:43
Стало известно, сколько ЦСКА готов заплатить за Рошу
2022.08.19 19:10
4
Агент Роши подтвердил интерес со стороны ЦСКА
2022.08.19 18:00
ЦСКА сделал официальное предложение «Портимоненси» по трансферу Роши («Чемпионат»)
2022.08.18 17:20
5
Товарищеский матч. «Зенит» победил в Португалии «Портимоненси»
2022.02.08 13:06
2
A Bola: Хонда покинул «Портимоненси», пробыв в клубе менее недели
2021.02.11 23:20
4
Фото
Хонда подписал контракт с португальским «Портимоненси»
2021.02.08 08:00
Хонда – второй в рейтинге лучших футболистов Азии за последнее десятилетие. Сон – первый
2021.02.05 21:50
Чемпион России Хонда продолжит карьеру в «Портимоненси»
2021.02.02 14:47
Экс-форвард «Порту» и «Атлетико» Джексон Мартинес завершил карьеру в 34 года
2020.12.07 23:47
Защитник «Портимоненси» Виллиан может за 20 миллионов перейти в «Зенит»
2020.07.18 21:16
9
Примейра. «Бенфика» вела в два мяча, но упустила победу над командой из зоны вылета «Портимоненси»
2020.06.11 00:20
Нисимура перешел в «Вегалта Сендай»
2020.03.24 11:01
1
ЦСКА отозвал Нисимуру из аренды в «Портимоненси»
2020.03.22 19:46
Нисимура перешел в «Портимоненси»
2020.01.10 16:07
4
Хавбек сборной Японии близок к переходу за 35 миллионов евро в клуб из Катара
2019.01.30 10:09
1
Экс-форвард «Атлетико» Мартинес: «Каждую ночь я просыпаюсь от боли в ноге. Не могу тренироваться два-три дня подряд»
2019.01.02 13:31
Веселье в Португалии: три удаления и камбэк с 0:3
2018.04.01 11:39
3
Дортмундская «Боруссия» заинтересована в покупке японца Накадзимы
2018.02.25 06:28
1
2
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