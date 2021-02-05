Хонда – второй в рейтинге лучших футболистов Азии за последнее десятилетие. Сон – первый

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала лучших футболистов Азии за последнее десятилетие (2011-2020).
Лучшим стал нападающий «Тоттенхэма» Хын-Мин Сон. Второе место в рейтинге занял бывший полузащитник ЦСКА, а ныне игрок «Портимоненси» Кейсуке Хонда. Третьим стал хавбек «Аль-Хиляль» Салем Аль-Давсари.
- Хонда играл за ЦСКА с 2010 по 2013 год.
- В 94 матчах в РПЛ на его счету 20 голов.
Роналду – лучший футболист Европы за последнее десятилетие по версии IFFHS
Салах – лучший футболист Африки за последнее десятилетие по версии IFFHS. Мане и Марез – в топ-3
Источник: IFFHS