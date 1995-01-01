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    Хонда – второй в рейтинге лучших футболистов Азии за последнее десятилетие. Сон – первый

    Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала лучших футболистов Азии за последнее десятилетие (2011-2020).

    Лучшим стал нападающий «Тоттенхэма» Хын-Мин Сон. Второе место в рейтинге занял бывший полузащитник ЦСКА, а ныне игрок «Портимоненси» Кейсуке Хонда. Третьим стал хавбек «Аль-Хиляль» Салем Аль-Давсари.

    • Хонда играл за ЦСКА с 2010 по 2013 год.
    • В 94 матчах в РПЛ на его счету 20 голов.

    Роналду – лучший футболист Европы за последнее десятилетие по версии IFFHS

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    Источник: IFFHS

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