Роналду – лучший футболист Европы за последнее десятилетие по версии IFFHS

До меня дошло. Они составили рейтинг по национальному признаку. поэтому, например, тут не может быть Месси, т.к. он аргентинец и попал в собрную Южной Америки.
ЛОЛ.
Как-то непривычно.
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала лучших футболистов Европы за последнее десятилетие (2011-2020).
Рейтинг возглавил нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду. Вторым стал защитник «Реала» Серхио Рамос, третьим – вратарь «Баварии» Мануэль Нойер.
- Роналду – лучший бомбардир в истории футбола.
- Португалец забил больше всех мячей в топ-5 лигах Европы в 2020 году. Он отличился 33 раза.