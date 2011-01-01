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    Роналду – лучший футболист Европы за последнее десятилетие по версии IFFHS

    Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала лучших футболистов Европы за последнее десятилетие (2011-2020).

    Рейтинг возглавил нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду. Вторым стал защитник «Реала» Серхио Рамос, третьим – вратарь «Баварии» Мануэль Нойер.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: IFFHS

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    Сегодня, 12:49
    Комментарии2
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      Рейтинг: +11157

      Cules2013 35 минут назад

      До меня дошло. Они составили рейтинг по национальному признаку. поэтому, например, тут не может быть Месси, т.к. он аргентинец и попал в собрную Южной Америки.
      ЛОЛ.
      Как-то непривычно.

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      Рейтинг: +11142

      Skull_Boy 1 час назад

      Особенно последние 3 года просто писец он лучшим был, забивая только голы с пенок

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