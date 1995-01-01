Роналду – лучший бомбардир в истории футбола

В эти минуты проходит матч за Суперкубок Италии между «Ювентусом» и «Наполи». У туринцев забил форвард Криштиану Роналду. Это его 760-й гол в карьере.

Португалец стал лучшим бомбардиром в истории футбола. Он обогнал чеха Йозефа Бицана, который с 1931 по 1955 год забил 759 голов.