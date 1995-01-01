Роналду – лучший бомбардир в истории футбола

Роналду – просто лучший в истории футбола. Слово "бомбардир" можно и упустить.
В эти минуты проходит матч за Суперкубок Италии между «Ювентусом» и «Наполи». У туринцев забил форвард Криштиану Роналду. Это его 760-й гол в карьере.
Португалец стал лучшим бомбардиром в истории футбола. Он обогнал чеха Йозефа Бицана, который с 1931 по 1955 год забил 759 голов.
- Всего Роналду за карьеру провел 1036 матчей.
- Больше всего игр и голов он забил за мадридский «Реал».
- Роналду – действующий чемпион Европы.