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    Роналду – лучший бомбардир в истории футбола

    В эти минуты проходит матч за Суперкубок Италии между «Ювентусом» и «Наполи». У туринцев забил форвард Криштиану Роналду. Это его 760-й гол в карьере.

    Португалец стал лучшим бомбардиром в истории футбола. Он обогнал чеха Йозефа Бицана, который с 1931 по 1955 год забил 759 голов.

    • Всего Роналду за карьеру провел 1036 матчей.
    • Больше всего игр и голов он забил за мадридский «Реал».
    • Роналду – действующий чемпион Европы.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 00:43
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +1329

      DMитрий 1 час назад

      Роналду – просто лучший в истории футбола. Слово "бомбардир" можно и упустить.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +3201

      Черкизовский Кот 1 час назад

      Молодец, Рон!

      5
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