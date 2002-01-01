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    Салах – лучший футболист Африки за последнее десятилетие по версии IFFHS. Мане и Марез – в топ-3

    Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала лучших футболистов Африки за последнее десятилетие (2011-2020).

    Рейтинг возглавил нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах. Его одноклубник Садио Мане стал вторым. Форвард «Манчестер Сити» Рияд Марез занял третьем место.

    • Салах – пятый африканец с 90 голами в АПЛ.
    • Его рыночная стоимость – 120 миллионов евро.

    Кулибали, Салах, Мане и Обамеянг – в символической сборной Африки за десятилетие по версии IFFHS

    Роналду – лучший футболист Европы за последнее десятилетие по версии IFFHS

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: IFFHS

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