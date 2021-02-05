Салах – лучший футболист Африки за последнее десятилетие по версии IFFHS. Мане и Марез – в топ-3

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала лучших футболистов Африки за последнее десятилетие (2011-2020).
Рейтинг возглавил нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах. Его одноклубник Садио Мане стал вторым. Форвард «Манчестер Сити» Рияд Марез занял третьем место.
- Салах – пятый африканец с 90 голами в АПЛ.
- Его рыночная стоимость – 120 миллионов евро.
Кулибали, Салах, Мане и Обамеянг – в символической сборной Африки за десятилетие по версии IFFHS
Роналду – лучший футболист Европы за последнее десятилетие по версии IFFHS
Источник: IFFHS