Кулибали, Салах, Мане и Обамеянг – в символической сборной Африки за десятилетие по версии IFFHS

Хакими уже будет в новом десятилетии)
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала собственную версию символической сборной лучших игроков Африки за последнее десятилетие.
Вратарь: Винсент Эньяма (Нигерия);
Защитники: Ахмед Фатхи (Египет), Медхи Бенатиа (Марокко), Калиду Кулибали (Сенегал), Эрик Байи (Кот-д’Ивуар);
Полузащитники: Яя Туре (Кот-д’Ивуар), Андре Айю (Гана), Рияд Марез (Алжир);
Нападающие: Садио Мане (Сенегал), Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон), Мохамед Салах (Египет).