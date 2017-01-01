Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    2 Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    3 Тест: угадай внезапного чемпиона
    Тест: угадай внезапного чемпиона

    Кулибали, Салах, Мане и Обамеянг – в символической сборной Африки за десятилетие по версии IFFHS

    Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала собственную версию символической сборной лучших игроков Африки за последнее десятилетие.

    Вратарь: Винсент Эньяма (Нигерия);

    Защитники: Ахмед Фатхи (Египет), Медхи Бенатиа (Марокко), Калиду Кулибали (Сенегал), Эрик Байи (Кот-д’Ивуар);

    Полузащитники: Яя Туре (Кот-д’Ивуар), Андре Айю (Гана), Рияд Марез (Алжир);

    Нападающие: Садио Мане (Сенегал), Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон), Мохамед Салах (Египет).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: IFFHS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:40
    Комментарии4
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    82241
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru