Защитник «Портимоненси» Виллиан может за 20 миллионов перейти в «Зенит»

Футболист португальского «Портимоненси» Виллиан заинтересовал «Зенит». Португальцы просят за центрального защитника 20 миллионов евро, пишет O Jogo, несмотря на то что в контракте Виллиана прописаны отступные в сумме 40 миллионов.

Контракт 25-летнего защитника с клубом действует до 2023 года. На рынке он оценивается в 325 тысяч евро.