Защитник «Портимоненси» Виллиан может за 20 миллионов перейти в «Зенит»

Футболист португальского «Портимоненси» Виллиан заинтересовал «Зенит». Португальцы просят за центрального защитника 20 миллионов евро, пишет O Jogo, несмотря на то что в контракте Виллиана прописаны отступные в сумме 40 миллионов.
Контракт 25-летнего защитника с клубом действует до 2023 года. На рынке он оценивается в 325 тысяч евро.
- Бразилец выступает в Европе с 2017 года.
- В текущем сезоне Примейры Виллиан провел 14 матчей, забил два гола.
- «Зенит» осенью сыграет в группе Лиги чемпионов.
Источник: O Jogo
Португальская ежедневная спортивная газета, выпускается с февраля 1985 года.