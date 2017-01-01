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    Защитник «Портимоненси» Виллиан может за 20 миллионов перейти в «Зенит»

    Футболист португальского «Портимоненси» Виллиан заинтересовал «Зенит». Португальцы просят за защитника 20 миллионов евро, пишет O Jogo, несмотря на то что в контракте Виллиана прописаны отступные в сумме 40 миллионов.

    Контракт 25-летнего защитника с клубом действует до 2023 года. На рынке он оценивается в 325 тысяч евро.

    • Бразилец выступает в Европе с 2017 года.
    • В текущем сезоне Примейры Виллиан провел 14 матчей, забил два гола.
    • «Зенит» осенью сыграет в группе Лиги чемпионов.

    Источник: O Jogo

    Португальская ежедневная спортивная газета, выпускается с февраля 1985 года.

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    Сегодня, 21:16
    Комментарии7
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      Рейтинг: +2108

      кошмарик 6 минут назад

      19675000 баксов - чистая прибыль агентов и решал в Зените.. удачная сделка..

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      Рейтинг: +1711

      Genz 11 минут назад

      Как обычно,через час пресс служба Зенита сообщит,что не слышали про Виллиана. Селюк по пьяни выдумывает в аккаунте чушь,а бомбардир вылавливает его фейки.

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      Рейтинг: +17602

      DOCTOR PENALTY 12 минут назад

      Футболист из портмоне. Эксклюзив для Зенита.

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      Рейтинг: +10648

      Garrincha58 26 минут назад

      а почему ничего не слышно про Бауыржана Исламхана вроде хотели его подписать да он не защитник он полузащитник,но он не будет считаться легионером




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      Рейтинг: +3983

      Hektor 84 28 минут назад

      Что то не въеду!!! Португальцы просят 20лямов, отступные 40 лямов, а на рынке оценивается в 325 тысяч евро.

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      Рейтинг: +17602

      DOCTOR PENALTY > Hektor 84 13 минут назад

      Эта бухгалтерия - для Народного достояния, там такую херню любят, говорят приносит доход.)

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      Рейтинг: +6684

      Вомбат 44 минуты назад

      Захожу на сайт, а тут сразу вверху крякает жирная утка. А под ней тоже утки, но помельче. Тьфу! Хорошо, что я редко захожу на этот фейковый сайт

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