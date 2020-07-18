Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Защитник «Портимоненси» Виллиан может за 20 миллионов перейти в «Зенит»

Защитник «Портимоненси» Виллиан может за 20 миллионов перейти в «Зенит»

18 июля 2020, 21:16
9

Футболист португальского «Портимоненси» Виллиан заинтересовал «Зенит». Португальцы просят за центрального защитника 20 миллионов евро, пишет O Jogo, несмотря на то что в контракте Виллиана прописаны отступные в сумме 40 миллионов.

Контракт 25-летнего защитника с клубом действует до 2023 года. На рынке он оценивается в 325 тысяч евро.

  • Бразилец выступает в Европе с 2017 года.
  • В текущем сезоне Примейры Виллиан провел 14 матчей, забил два гола.
  • «Зенит» осенью сыграет в группе Лиги чемпионов.

Источник: O Jogo

Португальская ежедневная спортивная газета, выпускается с февраля 1985 года.

Россия. Премьер-лига Португалия. Примейра Зенит Портимоненси
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Вомбат
1595096433
Захожу на сайт, а тут сразу вверху крякает жирная утка. А под ней тоже утки, но помельче. Тьфу! Хорошо, что я редко захожу на этот фейковый сайт
Ответить
Hektor 84
1595097382
Что то не въеду!!! Португальцы просят 20лямов, отступные 40 лямов, а на рынке оценивается в 325 тысяч евро.
Ответить
Garrincha58
1595097542
а почему ничего не слышно про Бауыржана Исламхана вроде хотели его подписать да он не защитник он полузащитник,но он не будет считаться легионером
Ответить
DOCTOR PENALTY
1595098373
Футболист из портмоне. Эксклюзив для Зенита.
Ответить
кошмарик
1595098723
19675000 баксов - чистая прибыль агентов и решал в Зените.. удачная сделка..
Ответить
paracetamol
1595135056
Своих надо воспитывать. На 20 евролямов школа год может существовать!
Ответить
paracetamol
1595135814
Защитника надо искать, но не из такой же занюханной команды за огромные бабки!
Ответить
Сильвербой
1595143063
Обязательно нужно брать, а потом продать за еще большие деньги, как вы это сделали с аргентинцами!!!
Ответить
Главные новости
Фото«Тоттенхэм» подписал еще одного футболиста «Манчестер Сити»
17:23
ВидеоТалалаева жестко наказали за оскорбительный жест во время матча с «Рубином»
17:17
6
Фото«Реал» купил защитника за 2 миллиона
17:09
«Факел» собирается арендовать игрока «Зенита»
16:36
Президент УЕФА объяснил, когда будет снят бан с российского футбола
16:20
4
ФотоВендел ответил на критику Орлова
16:04
7
Фото«Барселона» объявил о переходе финалиста ЧМ-2018
15:50
«Краснодар» нашел замену для Диего Косты в Аргентине
15:38
ЦСКА продлил контракт с самым дорогим защитником команды
15:03
2
Топ-10 лучших тренеров в истории АПЛ по версии BBC
14:49
1
Все новости
Все новости
«Динамо» объявило о переносе домашнего матча на «РЖД Арену»: подробности
16:55
ФотоВендел ответил на критику Орлова
16:04
7
«Краснодар» нашел замену для Диего Косты в Аргентине
15:38
ЦСКА продлил контракт с самым дорогим защитником команды
15:03
2
«Балтика» сделала предложение по игроку сборной Марокко
14:55
Орлов ответил, должен ли «Зенит» уволить Семака
14:35
16
Погребняк высказался о чемпионских перспективах «Зенита»
14:18
5
Орлов поставил еще один диагноз «Зениту»
13:59
5
Экс-игрок «Спартака» хотел сбежать из клуба: «Забирайте меня назад»
13:48
3
Аршавин определил команду РПЛ с наибольшими шансами на титул
12:47
6
ФотоРПЛ обновила логотип в честь юбилея
12:31
8
Назначения судей на 6-й тур РПЛ
12:17
10
«Торпедо» просматривает экс-спартаковца
11:59
2
Подробности нового контракта Кругового с ЦСКА
11:51
1
Экс-спартаковец столкнулся с политическим ультиматумом в Армении
11:33
1
Реакция Аршавина на поражение «Зенита» от «Спартака»
11:18
9
Галактионов ответил на вопрос о вылете «Локомотива»
10:55
Где смотреть матч «Акрон» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 28 августа 2026
10:47
Экс-спартаковец признался, что приезжал на тренировки с похмелья и с перегаром
10:21
2
«Динамо» покупает игрока, водившего проституток на базу и устроившего пьяное ДТП
10:13
17
ФотоЧемпион в составе «Спартака» стал вратарем месяца в Первой лиге
09:51
ЦСКА провалил переговоры с «Динамо Мх»
09:41
6
Болельщицы подрались во время матча ЦСКА
09:36
2
Галактионов отреагировал на резкое заявление Аршавина в свой адрес
09:28
2
«Спартак» в шаге от продления контракта с лидером
08:58
14
Определен лучший форвард России
08:49
2
Семин назвал условие для чемпионства «Спартака»
08:17
1
В ЦСКА описали тяжелую травму Баринова двумя словами
00:33
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+