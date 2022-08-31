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    Роша: «С нетерпением жду подписания контракта с ЦСКА. Но я боюсь морозов»

    Защитник «Портимоненси» Виллиан Роша подтвердил, что перейдет в ЦСКА.

    «Мне выпал огромный шанс в карьере. Я очень счастлив и польщен возможностью оказаться здесь. С нетерпением жду момент, когда после прохождения медосмотра подпишу контракт с ЦСКА. Уже не терпится встретиться с болельщиками и надеть футболку этого клуба. Хочу поскорее помочь своим товарищам по команде достичь всех поставленных целей в этом сезоне.

    Не пугает ли меня российский климат? Конечно, я боюсь морозов, ха-ха. В Портимао в основном круглый год стоит жара», – сказал Роша.

    • В этом сезоне Роша провел 4 матча.
    • Его соглашение с «Портимоненси» истекает следующим летом.
    • Рыночная стоимость латиноамериканца – 1,5 миллиона евро.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4541

      Enter2006 9 минут назад

      Да какие морозы то в МСК? Бывает но редкость. Ты как нить в свободное время зимой отправься в Норильск или Якутск. После этих городов МСК будет тебе тёплым раем ))

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      Рейтинг: +2782

      Nerlinger 21 минуту назад

      Ушанку наденешь и валенки шипованные

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