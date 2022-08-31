Роша: «С нетерпением жду подписания контракта с ЦСКА. Но я боюсь морозов»

Да какие морозы то в МСК? Бывает но редкость. Ты как нить в свободное время зимой отправься в Норильск или Якутск. После этих городов МСК будет тебе тёплым раем ))
Защитник «Портимоненси» Виллиан Роша подтвердил, что перейдет в ЦСКА.
«Мне выпал огромный шанс в карьере. Я очень счастлив и польщен возможностью оказаться здесь. С нетерпением жду момент, когда после прохождения медосмотра подпишу контракт с ЦСКА. Уже не терпится встретиться с болельщиками и надеть футболку этого клуба. Хочу поскорее помочь своим товарищам по команде достичь всех поставленных целей в этом сезоне.
Не пугает ли меня российский климат? Конечно, я боюсь морозов, ха-ха. В Портимао в основном круглый год стоит жара», – сказал Роша.
- В этом сезоне Роша провел 4 матча.
- Его соглашение с «Портимоненси» истекает следующим летом.
- Рыночная стоимость латиноамериканца – 1,5 миллиона евро.