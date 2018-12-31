Экс-форвард «Атлетико» Мартинес: «Каждую ночь я просыпаюсь от боли в ноге. Не могу тренироваться два-три дня подряд»

Нападающий «Гуанчжоу Эвергранд» Джексон Мартинес, выступающий на правах аренды за «Портимоненси», рассказал, сколько ему приходится переносить из-за проблем с лодыжкой.

«Это ежедневная борьба! Каждая тренировка, каждый раз, когда я ложусь спать. Почти каждую ночь около трех или четырех утра, как по часам, мой сон прерывается из-за боли в ноге.

Бросить все было бы самым простым выбором. Мне непросто тренироваться. Я не могу делать это в течение двух-трех дней подряд. Я хотел бы тренироваться нормально каждый день, но врачи и мой физиотерапевт объяснили мне, что это невозможно. Я следую определенной программе», – сказал Мартинес.