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Джексон Мартинес
Джексон Мартинес
Завершил карьеру
3 октября 1986 (39), Куибдо
#9 | Нападающий
188 см
Колумбия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Экс-форвард «Порту» и «Атлетико» Джексон Мартинес завершил карьеру в 34 года
2020.12.07 23:47
Экс-форвард «Атлетико» Мартинес: «Каждую ночь я просыпаюсь от боли в ноге. Не могу тренироваться два-три дня подряд»
2019.01.02 13:31
«Гуанчжоу Эвергранд» расторг контракт с Джексоном Мартинесом. В 2016 году «Атлетико» продал его за 42 миллиона
2018.03.02 14:55
6
«Локомотив» в 2012 году мог купить Джексона Мартинеса вместо Павлюченко
2017.05.05 13:54
7
Джексон Мартинес зимой может перейти в мексиканский «Тигрес»
2016.11.10 01:23
«Наполи» рассматривает вариант с приобретением Мартинеса
2016.10.26 11:51
1
«Порту» может вернуть Мартинеса за 30 миллионов
2016.07.18 00:28
Мартинес намерен вернуться в Европу
2016.07.09 12:58
3
Джексон Мартинес может бесплатно достаться «Милану»
2016.04.30 16:03
Сересо: «Мартинесу будет полезно поиграть в Китае»
2016.02.05 09:50
«Атлетико» намерен подписать Косту в межсезонье
2016.02.04 09:48
Годовая зарплата Мартинеса в «Гуанчжоу Эвергранд» составит 12,5 миллионов
2016.02.03 18:31
1
«Гуанчжоу Эвергранд» предлагает 50 миллионов за полузащитника «Шахтера»
2016.02.03 10:35
Трансфер Джексона Мартинеса в «Гуанчжоу Эвергранд» стал рекордным для Азии
2016.02.03 08:37
9
«Челси» отклонил предложение «Атлетико» по Косте на 45 миллионов
2016.01.31 10:02
1
«Челси» может вернуть Косту в «Атлетико» в обмен на Мартинеса
2016.01.30 12:06
2
«Атлетико» отказал «Тоттенхэму» в трансфере Мартинеса
2016.01.19 13:15
«Челси» отказался возвращать Косту в «Атлетико»
2016.01.05 10:18
1
«Атлетико» заинтересован в услугах Бакки
2015.12.29 20:50
1
«Челси» хочет подписать Мартинеса
2015.12.28 08:03
Агент: «Мартинес хочет добиться успеха в «Атлетико»
2015.12.27 13:22
Видео
«Атлетико» – «Валенсия». Все голы
2015.10.26 07:04
Симеоне: «В Астане нам придется попотеть»
2015.10.22 06:22
Симеоне: «Мы всегда давали бой «Барселоне»
2015.09.12 00:29
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Трансферы Коноплянки и Мартинеса – лучшие в Ла Лиге
2015.08.25 23:23
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Симеоне: «Барселона» должна знать, что наше поле в плохом состоянии»
2015.08.23 08:39
2
«Атлетико» планирует три продажи и три покупки
2015.07.16 14:41
25
«Атлетико» объявил о подписании Джексона Мартинеса
2015.07.15 23:29
28
Дрогба может перейти в «Порту»
2015.07.08 23:30
24
Официально
«Порту» подтвердил трансфер Джексона Мартинеса в «Атлетико»
2015.07.01 06:37
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