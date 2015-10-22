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    Симеоне: «В Астане нам придется попотеть»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился впечатлениями от матча третьего тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Астаны» (4:0). По словам специалиста, его команда хорошо провела эту втсречу и реализовала почти все свои моменты. Также аргентинец отметил игру нападающего Янника Феррейра-Карраско.

    «Позиция нападающего отличается от других, ибо нападающий должен забивать. Радость игроков после гола Джексона Мартинеса показала, что у нас есть коллектив и что ребята отлично относятся к Джексону. Этот мяч придаст ему уверенности. Феррейра-Карраско сегодня впервые вышел в основе на матч Лиги чемпионов и выглядел хорошо. Я счастлив. Он растет, и ему нужно больше игрового времени. Работа окупается, а работает он очень хорошо.

    Мы здорово провели встречу и реализовали свои моменты. Могли забить дальше больше. В Астане ожидаю уже другого матча – думаю, нам там придется попотеть. Это будет сложная игра, совершенно другая. Привезем самый сильный состав, чтобы добиться победы», – сказал Симеоне.

    Источник: УЕФА

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    22.10.2015 06:22
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