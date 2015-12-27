Агент: «Мартинес хочет добиться успеха в «Атлетико»

Агент нападающего мадридского «Атлетико» Джексона Мартинеса Энрике Помпео опроверг слухи о том, что его клиент желает сменить клуб в ближайшее зимнее трансферное окно.

«Джексон хочет добиться успеха в «Атлетико», но его будущее будет решать клуб. Это футбол и никто не знает, что может случиться в будущем, но хочу сказать, что Джексон, если и будет уходить, то только не через черный вход.

Он сделал выбор и очень счастлив в Мадриде, он любит клуб. Очевидно, что он бы хотел лучше провести свой дебютный отрезок, но ему нужно адаптироваться к новой игровой культуре и тысячи других вещей», – заявил агент футболиста.