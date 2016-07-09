Мартинес намерен вернуться в Европу

Форвард «Гуанчжоу Эвергранд» Джексон Мартинес собирается вернуться в Старый Свет. Об этом сообщил агент футболиста Энрике Помпео. Напомним, последним европейским клубом 29-летнего колумбийца был «Милан», который он покинул в прошедшее зимнее трансферное окно.

«Пока никто официально к нам не обращался, но я сейчас в Европе и работаю над возвращением Джексона. Он безмерно благодарен китайскому клубу, но принял решения вернуться в Европу. Мы находимся в поиске решения, которое бы удовлетворило и нас, и «Гуанчжоу». Один из приоритетов – Серия А. Был слух об интересе «Ювентуса», это было бы великолепным развитием событий», – сказал Помпео.