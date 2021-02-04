- 4 февраля 2021
- 08:00 Конте может вернуться в сборную Италии после ухода Манчини 3
- 22 октября 2020
- 18:26 Липпи завершил тренерскую карьеру 3
- 16 апреля 2020
- 21:59 Фото Sky Sports: «Гуанчжоу Эвергранд» построит стадион за 1,5 миллиарда 5
- 29 октября 2019
- 00:18 «Гуанчжоу Эвергранд» уволил Каннаваро. Команда лидирует в чемпионате Китая 3
- 7 июля 2019
- 11:54 Моуринью отклонил предложение «Гуанчжоу Эвергранд». Португалец мог стать самым высокооплачиваемым тренером мира 2
- 6 июля 2019
- 01:31 The Guardian: Моуринью отказался возглавить «Гуанчжоу Эвергранд»
- 5 июля 2019
- 18:44 Моуринью может возглавить «Гуанчжоу Эвергранд» 1
- 29 апреля 2019
- 11:34 Каннаваро покинул пост главного тренера сборной Китая 4
- 29 марта 2019
- 00:01 «Барселона» хочет продать Малкома по цене от 50 миллионов 7
- 15 марта 2019
- 19:33 Каннаваро возглавил сборную Китая. В январе его мог пригласить «Реал» 1
- 5 февраля 2019
- 12:30 «Манчестер Сити» – самый богатый клуб мира. «Зенит» – на 29-м месте, «Спартак» – на 42-м 14
- 3 февраля 2019
- 07:41 Гамшик близок к уходу из «Наполи» 2
- 26 января 2019
- 09:12 Арнаутович останется в «Вест Хэме»
- 3 января 2019
- 08:38 «Гуанчжоу Эвергранд» предложил «Барселоне» 50 миллионов за Малкома
- 7 декабря 2018
- 11:21 «Гуанчжоу Эвергранд» намерен купить у «Барселоны» Малкома 1
- 27 октября 2018
- 00:31 «Гуанчжоу Эвергранд» выкупил Талиску у «Бенфики» за 19 миллионов 4
- 10 октября 2018
- 17:56 Фото Паулиньо вернулся на базу «Барселоны» 4
- 21 августа 2018
- 06:37 Паулиньо забил семь голов в семи матчах китайской Суперлиги после ухода из «Барселоны» 8
- 31 июля 2018
- 00:26 Вальверде недоволен уходом Паулиньо из «Барселоны». Клуб не согласовал трансфер с тренером 6
- 8 июля 2018
- 20:56 Фото Официально: Паулиньо вернулся в «Гуанчжоу Эвергранд» на правах аренды 14
- 6 июля 2018
- 18:23 «Гуанчжоу Эвергранд» заинтересован в приобретении Дзюбы. В случае его ухода «Зенит» может купить Смолова 25
- 22 июня 2018
- 01:20 «Наполи» получил еще одно предложение по Гамшику. Словаком интересуется «Зенит» 7
- 19 июня 2018
- 07:55 «Гуанчжоу Эвергранд» заплатит 12 миллионов за переход Куарежмы 1
- 12 июня 2018
- 06:54 «Уотфорд» хочет выкупить у «Бенфики» Талиску, отправленного в аренду в Китай
- 10 июня 2018
- 13:32 Гамшик за 30 миллионов может перейти в «Гуанчжоу Эвергранд». Игроком интересуется «Зенит» 2
- 8 июня 2018
- 23:21 Фото Талиска перешел в «Гуанчжоу Эвергранд». Им интересовался «МЮ» 2
- 23 мая 2018
- 01:21 «Гуанчжоу Эвергранд» предлагает Гамшику 18 миллионов в год 3
- 2 марта 2018
- 14:55 «Гуанчжоу Эвергранд» расторг контракт с Джексоном Мартинесом. В 2016 году «Атлетико» продал его за 42 миллиона 6
- 28 января 2018
- 20:29 Кокорин: «Пытаемся сыграться с Заболотным, хорошо получается» 1