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Китай. Суперлига
Команды
Гуанчжоу Эвергранд
Гуанчжоу Эвергранд
Гуанчжоу
Китай. Суперлига
Новости
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Бывший самый дорогой клуб мира лишился профессионального статуса
2025.01.07 12:09
4
Конте может вернуться в сборную Италии после ухода Манчини
2021.02.04 08:00
3
Липпи завершил тренерскую карьеру
2020.10.22 18:26
3
Фото
Sky Sports: «Гуанчжоу Эвергранд» построит стадион за 1,5 миллиарда
2020.04.16 21:59
4
«Гуанчжоу Эвергранд» уволил Каннаваро. Команда лидирует в чемпионате Китая
2019.10.29 00:18
3
Моуринью отклонил предложение «Гуанчжоу Эвергранд». Португалец мог стать самым высокооплачиваемым тренером мира
2019.07.07 11:54
2
The Guardian: Моуринью отказался возглавить «Гуанчжоу Эвергранд»
2019.07.06 01:31
Моуринью может возглавить «Гуанчжоу Эвергранд»
2019.07.05 18:44
1
Каннаваро покинул пост главного тренера сборной Китая
2019.04.29 11:34
4
«Барселона» хочет продать Малкома по цене от 50 миллионов
2019.03.29 00:01
7
Каннаваро возглавил сборную Китая. В январе его мог пригласить «Реал»
2019.03.15 19:33
1
«Манчестер Сити» – самый богатый клуб мира. «Зенит» – на 29-м месте, «Спартак» – на 42-м
2019.02.05 12:30
14
Гамшик близок к уходу из «Наполи»
2019.02.03 07:41
2
Арнаутович останется в «Вест Хэме»
2019.01.26 09:12
«Гуанчжоу Эвергранд» предложил «Барселоне» 50 миллионов за Малкома
2019.01.03 08:38
«Гуанчжоу Эвергранд» намерен купить у «Барселоны» Малкома
2018.12.07 11:21
1
«Гуанчжоу Эвергранд» выкупил Талиску у «Бенфики» за 19 миллионов
2018.10.27 00:31
4
Фото
Паулиньо вернулся на базу «Барселоны»
2018.10.10 17:56
4
Паулиньо забил семь голов в семи матчах китайской Суперлиги после ухода из «Барселоны»
2018.08.21 06:37
8
Вальверде недоволен уходом Паулиньо из «Барселоны». Клуб не согласовал трансфер с тренером
2018.07.31 00:26
6
Фото
Официально: Паулиньо вернулся в «Гуанчжоу Эвергранд» на правах аренды
2018.07.08 20:56
14
«Гуанчжоу Эвергранд» заинтересован в приобретении Дзюбы. В случае его ухода «Зенит» может купить Смолова
2018.07.06 18:23
25
«Наполи» получил еще одно предложение по Гамшику. Словаком интересуется «Зенит»
2018.06.22 01:20
7
«Гуанчжоу Эвергранд» заплатит 12 миллионов за переход Куарежмы
2018.06.19 07:55
1
«Уотфорд» хочет выкупить у «Бенфики» Талиску, отправленного в аренду в Китай
2018.06.12 06:54
Гамшик за 30 миллионов может перейти в «Гуанчжоу Эвергранд». Игроком интересуется «Зенит»
2018.06.10 13:32
2
Фото
Талиска перешел в «Гуанчжоу Эвергранд». Им интересовался «МЮ»
2018.06.08 23:21
2
«Гуанчжоу Эвергранд» предлагает Гамшику 18 миллионов в год
2018.05.23 01:21
3
«Гуанчжоу Эвергранд» расторг контракт с Джексоном Мартинесом. В 2016 году «Атлетико» продал его за 42 миллиона
2018.03.02 14:55
6
Кокорин: «Пытаемся сыграться с Заболотным, хорошо получается»
2018.01.28 20:29
1
1
2
3
4
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