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    Sky Sports: «Гуанчжоу Эвергранд» построит стадион за 1,5 миллиарда

    Китайский клуб «Гуанчжоу Эвергранд» решил построить домашнюю арену, рассчитанную на 100 тысяч болельщиков.

    По информации телеканала Sky Sports, этот объект обойдется руководству в 1,5 миллиарда евро, а его сдача состоится в 2022 году. Также сообщается, что стадион клуба будет выполнен в форме цветка лотоса.

    • «Гуанчжоу Эвергранд» – китайский гранд.
    • В его составе выступают такие известные футболисты как Паулиньо (экс-полузащитник «Барселоны» и «Тоттенхэма») и Андерсон Талиска (бывший футболист «Бенфики»), а главным тренером является итальянец Фабио Каннаваро.

    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 21:59
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +420

      КрымForever 36 минут назад

      А где играть-то будут, там же все лепестками лотоса застроено?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +448

      elessar arnor 1 час назад

      чиновники спб потирают руки..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1127

      FENIX-SL 1 час назад

      вауууу

      0
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