Sky Sports: «Гуанчжоу Эвергранд» построит стадион за 1,5 миллиарда

Китайский клуб «Гуанчжоу Эвергранд» решил построить домашнюю арену, рассчитанную на 100 тысяч болельщиков.

По информации телеканала Sky Sports, этот объект обойдется руководству в 1,5 миллиарда евро, а его сдача состоится в 2022 году. Также сообщается, что стадион клуба будет выполнен в форме цветка лотоса.