Sky Sports: «Гуанчжоу Эвергранд» построит стадион за 1,5 миллиарда

Китайский клуб «Гуанчжоу Эвергранд» решил построить домашнюю арену, рассчитанную на 100 тысяч болельщиков.
По информации телеканала Sky Sports, этот объект обойдется руководству в 1,5 миллиарда евро, а его сдача состоится в 2022 году. Также сообщается, что стадион клуба будет выполнен в форме цветка лотоса.
- «Гуанчжоу Эвергранд» – китайский гранд.
- В его составе выступают такие известные футболисты как Паулиньо (экс-полузащитник «Барселоны» и «Тоттенхэма») и Андерсон Талиска (бывший футболист «Бенфики»), а главным тренером является итальянец Фабио Каннаваро.
Источник: Sky Sports