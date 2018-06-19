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    «Гуанчжоу Эвергранд»​ заплатит 12 миллионов за переход Куарежмы

    Полузащитник сборной Португалии Рикарду Куарежма может продолжить карьеру в китайской Суперлиге, сообщает beIN Sports.

    Клуб «Гуанчжоу Эвергранд»​ готов заплатить 12 миллионов евро за трансфер 34-летнего португальца. Зарабатывать в китайском клубе футболист будет 6 миллионов евро в год.

    После завершения предыдущего сезона игрок покинул «Бешикташ», за который выступал с 2015 года. На его счету 38 матчей во всех турнирах, в которых он забил пять голов и отдал 12 результативных передач.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.06.2018 07:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24996

      bset 19 июня 2018, 08:19

      Возьмите в Россию его. Будет яркий легионер.

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