«Гуанчжоу Эвергранд»​ заплатит 12 миллионов за переход Куарежмы

Полузащитник сборной Португалии Рикарду Куарежма может продолжить карьеру в китайской Суперлиге, сообщает beIN Sports.

Клуб «Гуанчжоу Эвергранд»​ готов заплатить 12 миллионов евро за трансфер 34-летнего португальца. Зарабатывать в китайском клубе футболист будет 6 миллионов евро в год.

После завершения предыдущего сезона игрок покинул «Бешикташ», за который выступал с 2015 года. На его счету 38 матчей во всех турнирах, в которых он забил пять голов и отдал 12 результативных передач.