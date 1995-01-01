«Гуанчжоу Эвергранд» уволил Каннаваро. Команда лидирует в чемпионате Китая

Главный тренер китайского «Гуанчжоу Эвергранд» Фабио Каннаваро покинул пост, информирует Daily Mail. Команда единолично лидирует в чемпионате.

Клуб из Гуанчжоу не смог победить в трех последних матчах турнира. В апреле Каннаваро уволили с поста главного тренера сборной Китая.