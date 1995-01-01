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    «Гуанчжоу Эвергранд» уволил Каннаваро. Команда лидирует в чемпионате Китая

    Главный тренер китайского «Гуанчжоу Эвергранд» Фабио Каннаваро покинул пост, информирует Daily Mail. Команда единолично лидирует в чемпионате.

    Клуб из Гуанчжоу не смог победить в трех последних матчах турнира. В апреле Каннаваро уволили с поста главного тренера сборной Китая.

    • Каннаваро – чемпион мира 2006 года.
    • Итальянец работал в Китае с 2016 года.
    • Каннаваро еще не тренировал у себя на родине – в Италии.

    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 00:18
    Комментарии4
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      Рейтинг: +4354

      ivan-football-fan 4 часа назад

      Любопытно...
      и...ничего, конечно же, не понятно!)))
      С годами всё чаще осознаёшь, что мы с Китаем живём ...буквально на разных планетах...НИЧЕГО ОБЩЕГО! У них - всё своё: от истории до религии)))
      И- никакого интерфейса, никакого "сопряжения"...
      Вот, например - вы когда-нибудь задумывались о том, что...именно китайцы потеряли больше всего народу во Второй Мировой?
      Или...что у них уже была полноценная цивилизация тогда, когда некая смесь пришлых со всех сторон племён устала дубасить друг друга и решила пригласить в Старую Ладогу варяга Рюрика "на царствие", с чего, собственно, и началась (как считается) "Русь"... Сами мы, похоже, не умели, да так и не научились управлять)))
      А у этих... вся бюрократия трудилась уже тогда, когда нам тут письменность создавали))))

      0
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      Рейтинг: +1884

      Nerlinger 6 часов назад

      в ЦСКА его ЦентрЗащ-м

      1
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      Рейтинг: +2549

      InterMilLano1908 8 часов назад

      Видимо в Европе ему дают работу

      1
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      Рейтинг: +8754

      DeStar 11 часов назад

      Каннаваро еще не тренировал у себя на родине – в Италии.
      А еще у меня на родине в Беларуси, а еще не тренировал в греции, и на кипре, и много где еще, к чему это сноска?)

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