«Гуанчжоу Эвергранд» уволил Каннаваро. Команда лидирует в чемпионате Китая

Любопытно...
и...ничего, конечно же, не понятно!)))
С годами всё чаще осознаёшь, что мы с Китаем живём ...буквально на разных планетах...НИЧЕГО ОБЩЕГО! У них - всё своё: от истории до религии)))
И- никакого интерфейса, никакого "сопряжения"...
Вот, например - вы когда-нибудь задумывались о том, что...именно китайцы потеряли больше всего народу во Второй Мировой?
Или...что у них уже была полноценная цивилизация тогда, когда некая смесь пришлых со всех сторон племён устала дубасить друг друга и решила пригласить в Старую Ладогу варяга Рюрика "на царствие", с чего, собственно, и началась (как считается) "Русь"... Сами мы, похоже, не умели, да так и не научились управлять)))
А у этих... вся бюрократия трудилась уже тогда, когда нам тут письменность создавали))))
Главный тренер китайского «Гуанчжоу Эвергранд» Фабио Каннаваро покинул пост, информирует Daily Mail. Команда единолично лидирует в чемпионате.
Клуб из Гуанчжоу не смог победить в трех последних матчах турнира. В апреле Каннаваро уволили с поста главного тренера сборной Китая.
- Каннаваро – чемпион мира 2006 года.
- Итальянец работал в Китае с 2016 года.
- Каннаваро еще не тренировал у себя на родине – в Италии.