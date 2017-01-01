Каннаваро покинул пост главного тренера сборной Китая

Работает с 15-го марта, и в апреле этого же года уволился. Чем думал когда принимал эту работу? Хотя скорее всего он просто понял что ловить ему нечего, судя по 2-м играм и 2-м поражениям
Фабио Каннаваро объявил об уходе с поста главного тренера сборной Китая.
В своем инстаграме итальянец пояснил, что ему трудно совмещать работу в национальной команде и в «Гуанчжоу Эвергранд».
По словам Каннаваро, у него совсем не оставалось времени на семью, поэтому он решил уйти в отставку.
- 45-летний специалист возглавлял сборную Китая с 15 марта 2019 года.
- Под его руководством команда дважды проиграла – в матчах с Таиландом и Узбекистаном.
- «Гуанчжоу Эвергранд» Каннаваро тренирует с ноября 2017 года