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    Каннаваро покинул пост главного тренера сборной Китая

    Фабио Каннаваро объявил об уходе с поста главного тренера сборной Китая.

    В своем инстаграме итальянец пояснил, что ему трудно совмещать работу в национальной команде и в «Гуанчжоу Эвергранд».

    По словам Каннаваро, у него совсем не оставалось времени на семью, поэтому он решил уйти в отставку.

    • 45-летний специалист возглавлял сборную Китая с 15 марта 2019 года.
    • Под его руководством команда дважды проиграла – в матчах с Таиландом и Узбекистаном.
    • «Гуанчжоу Эвергранд» Каннаваро тренирует с ноября 2017 года

    Источник: инстаграм Фабио Каннаваро

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    Сегодня, 11:34
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3794

      GoldPlayFIFARus9 1 час назад

      Работает с 15-го марта, и в апреле этого же года уволился. Чем думал когда принимал эту работу? Хотя скорее всего он просто понял что ловить ему нечего, судя по 2-м играм и 2-м поражениям

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