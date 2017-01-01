Каннаваро покинул пост главного тренера сборной Китая

Фабио Каннаваро объявил об уходе с поста главного тренера сборной Китая.

В своем инстаграме итальянец пояснил, что ему трудно совмещать работу в национальной команде и в «Гуанчжоу Эвергранд».

По словам Каннаваро, у него совсем не оставалось времени на семью, поэтому он решил уйти в отставку.