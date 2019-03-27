«Барселона» хочет продать Малкома по цене от 50 миллионов

Руководство «Барселоны» рассчитывает продать нападающего Малкома в период летнего окна трансферов.

Об этом сообщает Mundo Deportivo. По информации издания, стартовая цена на бразильца – 50 миллионов.

В числе кандидатов на 22-летнего форварда – «Гуанчжоу Эвергранд», «Эвертон», «Рома». Сообщалось, что «Тоттенхэм» начал переговоры по трансферу. Известно о варианте аренды в «Арсенал» и обмена с доплатой на полузащитника «Челси» Виллиана.