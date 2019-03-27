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    «Барселона» хочет продать Малкома по цене от 50 миллионов

    Руководство «Барселоны» рассчитывает продать нападающего Малкома в период летнего окна трансферов.

    Об этом сообщает Mundo Deportivo. По информации издания, стартовая цена на бразильца – 50 миллионов.

    В числе кандидатов на 22-летнего форварда – «Гуанчжоу Эвергранд», «Эвертон», «Рома». Сообщалось, что «Тоттенхэм» начал переговоры по трансферу. Известно о варианте аренды в «Арсенал» и обмена с доплатой на полузащитника «Челси» Виллиана.

    • Малком перешел в каталонский клуб в июле 2018 года из «Бордо» за 41 миллион евро.
    • В 15 матчах текущего сезона забил 3 гола.
    • Цена по Transfermarkt – 40 миллионов.

    Источник: Mundo Deportivo

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