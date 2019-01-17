«Рома» хочет купить у «Барселоны» Малкома. Летом каталонцы сорвали переход форварда из «Бордо» в римский клуб

«Рома» начала переговоры с «Барселоной» по трансферу нападающего Малкома, сообщает The Sun.

Летом 2018 года римляне договорились о переходе 21-летнего футболиста с «Бордо» и даже сообщили об этом на своем официальном сайте. Тем не менее, в последний момент в переговоры вмешался каталонский клуб и предложил за бразильца на 6 миллионов евро больше [41 миллион]. В итоге «Бордо» предпочел продать форварда сине-гранатовым.