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    «Рома» хочет купить у «Барселоны» Малкома. Летом каталонцы сорвали переход форварда из «Бордо» в римский клуб

    «Рома» начала переговоры с «Барселоной» по трансферу нападающего Малкома, сообщает The Sun.

    Летом 2018 года римляне договорились о переходе 21-летнего футболиста с «Бордо» и даже сообщили об этом на своем официальном сайте. Тем не менее, в последний момент в переговоры вмешался каталонский клуб и предложил за бразильца на 6 миллионов евро больше [41 миллион]. В итоге «Бордо» предпочел продать форварда сине-гранатовым.

    Источник: The Sun

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    17.01.2019 12:53
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 17 января 2019, 17:55

      Рано продавать, полсезона только отыграл. Он молод и заплатили за него прилично. Всё ещё впереди.

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 17 января 2019, 15:25

      Трудно сказать. Если только по сделке для покупки Неймара.

      2
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      Рейтинг: +457

      Tyler_Stark 17 января 2019, 13:14

      Максимум в аренду отдадут и то вряд ли

      1
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