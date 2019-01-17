«Рома» хочет купить у «Барселоны» Малкома. Летом каталонцы сорвали переход форварда из «Бордо» в римский клуб

Рано продавать, полсезона только отыграл. Он молод и заплатили за него прилично. Всё ещё впереди.
«Рома» начала переговоры с «Барселоной» по трансферу нападающего Малкома, сообщает The Sun.
Летом 2018 года римляне договорились о переходе 21-летнего футболиста с «Бордо» и даже сообщили об этом на своем официальном сайте. Тем не менее, в последний момент в переговоры вмешался каталонский клуб и предложил за бразильца на 6 миллионов евро больше [41 миллион]. В итоге «Бордо» предпочел продать форварда сине-гранатовым.
- Другие претенденты на игрока – «Тоттенхэм», «Эвертон», «Гуанчжоу Эвергранд».
- В текущем сезоне Малком провел за «Барселону» 10 матчей и забил два гола.
- Контракт нападающего с каталонцами рассчитан до лета 2023 года.