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    Sky: «Барселона» сделала «Челси» предложение по Виллиану; в сделку может войти Малком

    «Барселона» заинтересована в покупке полузащитника «Челси» Виллиана, сообщает Sky Sports со ссылкой на собственные источники.

    По информации издания, сине-гранатовые готовы включить в сделку нападающего Малкома. 21-летний бразилец в текущем сезоне забил два гола в девяти матчах сезона. Transfermarkt оценивает его в 40 миллионов евро.

    Трансфер может состоятся в период зимнего окна.

    • Виллиан перешел в «Челси» из «Анжи» в августе 2013-го года за 35,5 миллионов евро
    • В текущем сезоне у него четыре гола и шесть голевых передач в 24-х играх
    • Контракт 30-летнего бразильца с синими рассчитан до июня 2020-го года

    Источник: Sky Sports

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    10.01.2019 23:32
    Комментарии2
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      Рейтинг: -78

      Shotlandets86 1 час назад

      Как же задолбала Путалона к Виллиану подкатывать. На Дембеле поменяем.)))

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      Рейтинг: +1463

      dinar7777dinar > Shotlandets86 1 час назад

      чепушила кому нужен ваш виллиан ! ))))) не смеши ! членси это разве клуб?

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