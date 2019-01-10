Sky: «Барселона» сделала «Челси» предложение по Виллиану; в сделку может войти Малком

«Барселона» заинтересована в покупке полузащитника «Челси» Виллиана, сообщает Sky Sports со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, сине-гранатовые готовы включить в сделку нападающего Малкома. 21-летний бразилец в текущем сезоне забил два гола в девяти матчах сезона. Transfermarkt оценивает его в 40 миллионов евро.

Трансфер может состоятся в период зимнего окна.