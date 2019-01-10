Sky: «Барселона» сделала «Челси» предложение по Виллиану; в сделку может войти Малком

Как же задолбала Путалона к Виллиану подкатывать. На Дембеле поменяем.)))
«Барселона» заинтересована в покупке полузащитника «Челси» Виллиана, сообщает Sky Sports со ссылкой на собственные источники.
По информации издания, сине-гранатовые готовы включить в сделку нападающего Малкома. 21-летний бразилец в текущем сезоне забил два гола в девяти матчах сезона. Transfermarkt оценивает его в 40 миллионов евро.
Трансфер может состоятся в период зимнего окна.
- Виллиан перешел в «Челси» из «Анжи» в августе 2013-го года за 35,5 миллионов евро
- В текущем сезоне у него четыре гола и шесть голевых передач в 24-х играх
- Контракт 30-летнего бразильца с синими рассчитан до июня 2020-го года