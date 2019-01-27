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    Малком на правах аренды может перейти из «Барселоны» в «Арсенал»

    Нападающий «Барселоны» Малком может стать игроком «Арсенала». По информации The Sun, лондонский клуб планирует арендовать 21-летнего бразильца до конца сезона.

    На футболиста претендуют «Тоттенхэм», «Челси» и «Рома». Игрок не хочет уходить из «Барселоны».

    • Контракт форварда рассчитан до лета 2023 года.
    • В этом сезоне Малком провел в Примере шесть матчей и не отметился результативными действиями.

    Источник: The Sun

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    27.01.2019 13:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 27 января 2019, 15:56

      Игрок перспективный и с хорошими игровыми задатками. Надо давать ему больше игровой практики, чтобы он смог почувствовать доверие и раскрыться. Или отдать его в аренду, где он сможет играть и быть конкурентоспособным в дальнейшем в "Барсе".

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