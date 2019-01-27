Малком на правах аренды может перейти из «Барселоны» в «Арсенал»

Нападающий «Барселоны» Малком может стать игроком «Арсенала». По информации The Sun, лондонский клуб планирует арендовать 21-летнего бразильца до конца сезона.

На футболиста претендуют «Тоттенхэм», «Челси» и «Рома». Игрок не хочет уходить из «Барселоны».