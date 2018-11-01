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    Малком опроверг желание уходить из «Барселоны»

    Нападающий «Барселоны» Малком опроверг слухи о том, что обратился к руководству каталонского клуба с просьбой продать его в январе.

    «Я читал эти новости и хочу уточнить, что перешел в «Барселону», преследуя множество целей.

    Все, кто меня знает, в курсе, что я настроен решительно. Мне нравится прогресс в моей карьере. Я знаю, что однажды мои цели будут достигнуты.

    Моя семья тоже полностью адаптировалась в новом городе. Я буду бороться за свою карьеру и за место в составе», – заявил футболист.

    Ранее сообщалось, что Малком хочет покинуть «Барселону» в январе из-за недостатка игровой практики.

    Источник: A Bola

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    01.11.2018 11:05
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 1 ноября 2018, 13:16

      Все у него еще впереди.

      4
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 1 ноября 2018, 12:53

      Дай бог, дай бог. А то Алейш Видаль тоже говорил, что будет бороться за место в составе до последнего - оно так и было, но толку-то - всё равно в итоге продали обратно Севилье.

      2
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Cules2013 1 ноября 2018, 15:43

      сколько лет алешу видалю?

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > dinar7777dinar 1 ноября 2018, 16:38

      тоже верно

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 1 ноября 2018, 11:09

      Я сынок, уже на другой ветке об этом написал. Писарчуки везде одинаковы, только доходы у них разные...

      6
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