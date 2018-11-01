Малком опроверг желание уходить из «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Малком опроверг слухи о том, что обратился к руководству каталонского клуба с просьбой продать его в январе.

«Я читал эти новости и хочу уточнить, что перешел в «Барселону», преследуя множество целей.

Все, кто меня знает, в курсе, что я настроен решительно. Мне нравится прогресс в моей карьере. Я знаю, что однажды мои цели будут достигнуты.

Моя семья тоже полностью адаптировалась в новом городе. Я буду бороться за свою карьеру и за место в составе», – заявил футболист.

Ранее сообщалось, что Малком хочет покинуть «Барселону» в январе из-за недостатка игровой практики.