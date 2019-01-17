«Тоттенхэм» начал переговоры с «Барселоной» по трансферу Малкома

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По информации Sport.es, «Тоттенхэм» вступил в переговоры с «Барселоной» по приобретению нападающего Малкома в зимнее трансферное окно.
Лондонцы рассматривают возможность укрепления передней линии после того, как Гарри Кейн выбыл на полтора месяца из-за травмы лодыжки.
Ранее сообщалось, что бразильцем интересуются «Эвертон», «Рома» и «Гуанчжоу Эвергранд».
- Малком перешел в «Барселону» из «Бордо» прошлым летом за 41 миллион евро.
- В текущем сезоне он провел за каталонцев 10 матчей и забил два гола.
- Контракт футболиста с сине-гранатовыми рассчитан до 2023 года.