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    «Тоттенхэм» начал переговоры с «Барселоной» по трансферу Малкома

    По информации Sport.es, «Тоттенхэм» вступил в переговоры с «Барселоной» по приобретению нападающего Малкома в зимнее трансферное окно.

    Лондонцы рассматривают возможность укрепления передней линии после того, как Гарри Кейн выбыл на полтора месяца из-за травмы лодыжки.

    Ранее сообщалось, что бразильцем интересуются «Эвертон», «Рома» и «Гуанчжоу Эвергранд».

    • Малком перешел в «Барселону» из «Бордо» прошлым летом за 41 миллион евро.
    • В текущем сезоне он провел за каталонцев 10 матчей и забил два гола.
    • Контракт футболиста с сине-гранатовыми рассчитан до 2023 года.

    Источник: Sport.es

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    17.01.2019 17:44
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 17 января 2019, 18:09

      амплуа малкома скорее подходит на сон хон мына и делле али но не как на позицию кейна. что за утятина дешевая?

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    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 17 января 2019, 18:08

      мы вам малкома вы нам эриксона )))) тогда можно. а вообще с какого момента Малком играет на той же позиции что и кейн?

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