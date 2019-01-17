«Тоттенхэм» начал переговоры с «Барселоной» по трансферу Малкома

По информации Sport.es, «Тоттенхэм» вступил в переговоры с «Барселоной» по приобретению нападающего Малкома в зимнее трансферное окно.

Лондонцы рассматривают возможность укрепления передней линии после того, как Гарри Кейн выбыл на полтора месяца из-за травмы лодыжки.

Ранее сообщалось, что бразильцем интересуются «Эвертон», «Рома» и «Гуанчжоу Эвергранд».