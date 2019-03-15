Каннаваро возглавил сборную Китая. В январе его мог пригласить «Реал»

Живу в китае и давно уже наблюдаю за китайской лигой, канаваро так се тренер либо китайцы уж настолько убогие в футболе
Фабио Каннаваро возглавил сборную Китая, сообщает France Press. Информация о сроке соглашения отсутствует.
С июля 2017 года итальянец работал с китайским «Гуанчжоу Эвергранд», а сезоном ранее тренировал «Тяньцзинь Цюаньцзянь», с которым стал бронзовым призером национального чемпионата.
В январе сборную Китая после трех лет работы покинул Марчелло Липпи. Под его руководством Каннаваро стал чемпионом мира-2006 в составе команды Италии. На клубном уровне экс-защитник выступал за «Наполи», «Парму», «Ювентус», «Реал» и «Аль-Ахли».
До назначения Зинедина Зидана сообщалось, что королевский клуб готов рассмотреть кандидатуру 45-летнего Каннаваро.