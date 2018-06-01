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    Сарри может возглавить «Тоттенхэм», Каннаваро – «Реал»

    «Тоттенхэм» проявляет интерес к экс-главному тренеру «Наполи» Маурицио Сарри. «Шпоры» постараются заполучить 58-летнего специалиста, если Маурисио Покеттино уйдет в «Реал».

    Итальянец настроен на работу в «Челси», однако синие не готовы заплатить за него неаполитанцам 8 миллионов евро в качестве отступных.

    Если же Сарри все-таки возглавит «Челси», а Покеттино останется на своем посту, то «Реал» может рассмотреть кандидатуру Фабио Каннаваро, который возглавляет «Гуанчжоу Эвергранд».

    В качестве игрока Каннаваро защищал цвета сливочных с 2006 по 2009 год.

    Источник: Football Italia

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    01.06.2018 14:32
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 1 июня 2018, 17:17

      Каннаваро знал такого игрока, а вот тренера не знаю это типа нашего Шалимова

      1
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      ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > Garrincha58 2 июня 2018, 10:03

      За Китаем больше следи)))))

      0
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      Рейтинг: +211

      ArmeeC1018 1 июня 2018, 15:28

      в следующей утке Реал рассмотрит кандидатуру Рауля)

      3
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > ArmeeC1018 2 июня 2018, 10:06

      Александра Григоряна!

      0
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 1 июня 2018, 15:15

      Хорошо что этот безработный чудак нам не достался...

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      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев 1 июня 2018, 15:10

      Честно говоря немного надоело уже эти слухи, предположения и утки читать. Только страничку обновишь, а там каждый раз уже новый тренер Реал возглавит.

      1
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      Рейтинг: +3021

      Dgad > Евгений Агеев 1 июня 2018, 15:24

      Реал сейчас самый великий клуб и как раз без тренера, пока не определяться с новым наставником утки не перестанут лететь)

      0
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      Рейтинг: +2606

      Freyk 1 июня 2018, 14:45

      Если «Реал» будет рассматривать специалистов уровня Каннаваро, то может и Валере стоит отправить резюме в столицу Испании?

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      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев > Freyk 1 июня 2018, 15:36

      А че нет) В Испании и играл и тренировал. Да еще и язык хорошо знает)

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