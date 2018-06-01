Сарри может возглавить «Тоттенхэм», Каннаваро – «Реал»

«Тоттенхэм» проявляет интерес к экс-главному тренеру «Наполи» Маурицио Сарри. «Шпоры» постараются заполучить 58-летнего специалиста, если Маурисио Покеттино уйдет в «Реал».

Итальянец настроен на работу в «Челси», однако синие не готовы заплатить за него неаполитанцам 8 миллионов евро в качестве отступных.

Если же Сарри все-таки возглавит «Челси», а Покеттино останется на своем посту, то «Реал» может рассмотреть кандидатуру Фабио Каннаваро, который возглавляет «Гуанчжоу Эвергранд».

В качестве игрока Каннаваро защищал цвета сливочных с 2006 по 2009 год.