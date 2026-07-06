Газзаев объяснил вылет Бразилии с ЧМ-2026

Российский тренер Валерий Газзаев проанализировал поражение Бразилии от Норвегии в 1/8 финала ЧМ-2026.

Норвежцы выиграли со счетом 2:1 благодаря дублю Эрлинга Холанда.

Они вышли в 1/4 на Англию.

Бразилия впервые с 1990 года не дошла до четвертьфинала чемпионата мира.

«Бразилия ничего серьезного не показала на этом чемпионате мира. Это уже не та сборная, которая была 20 лет назад.

В команде нет звезд мирового класса. Сейчас таким является только Винисиус и, наверное, Неймар, чей пик давно прошел.

Раньше в Бразилии было по 5-6 футболистов мирового уровня, поэтому и они побеждали на чемпионатах мира. А сейчас их команда была не готова к победе, она слишком возрастная.

Понятно, что для сборной с такими традициями, несмотря на состав, вылет в 1/8 финала чемпионата мира – провал.

Мы привыкли видеть Бразилию на ведущих позициях, но на последних шести чемпионатах мира они ничего не добилась», – сказал Газзаев.

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